No ven ilícitos en audios filtrados de gobernadora

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no cuenta con informes que esclarezcan con quién conversó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a raíz de audios filtrados en los que supuestamente habla con autoridades estadounidenses, situación que fue descartada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como motivo de delito que amerite una investigación mayor.

Esta semana se dio a conocer una grabación en la que se escucha a la mandataria estatal ofrecer información de las mesas de seguridad a un supuesto agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y afirmar que ya ha sostenido reuniones con otras agencias norteamericanas. La conversación fue admitida por la gobernadora, quien aseguró que las personas no se identificaron formalmente como representantes estadounidenses.

El Dato: La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, defendió a la gobernadora y aseguró que el caso no representa un riesgo para la seguridad nacional o del estado.

Al respecto, la mandataria federal comentó que Ávila Olmeda ya respondió al caso y cuestionó la fuente de donde salió la grabación telefónica. Además, reconoció que tampoco cuenta con la certeza de quiénes hablaron con ella.

“Es una llamada que ella tiene con personas que ni siquiera nosotros sabemos quiénes son, si pertenecen al gobierno de EU o no, si son de alguna agencia. Y ella da una explicación de bajo qué condiciones habló con ellos”, dijo.

Descartó que este caso se asemeje a la controversia con el gobierno de Chihuahua, porque en éste último sí se permitió que agentes estadounidenses intervinieran en territorio mexicano. No obstante, dijo que si se tiene que abrir una investigación en este caso, se proceda.

Sin embargo, el secretario de Seguridad afirmó que se abriría una indagatoria si se presumiera algún delito, pero hasta ahora no se han visto señales de ello.

“No está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible porque, repito, esas mesas de seguridad estatales no son tan tan cerradas, digamos. Entonces, las mesas de seguridad, ¿qué se ve? Que es información que se pudiera compartir: incidencia delictiva, blancos prioritarios o casos que haya en curso, sería lo único que se pudiera compartir… Se abriría una investigación si hubiera un delito, pero en el audio pues no, sinceramente no se infiere ningún tipo de delito”, dijo el funcionario.

La Presidenta también afirmó que, de acuerdo con la explicación de la gobernadora, no se brindó información que comprometa la seguridad nacional.

“No tenía información. Conocí el otro audio que salió publicado, este audio. Cuando estuve con la gobernadora de Baja California recientemente, ella me dijo que había hecho gestiones sobre el tema de su visa, pero como se oye, no se escucha nada que comprometa la seguridad nacional, ni la seguridad del estado de Baja California, nada que lo comprometa”, declaró.

La mandataria mostró disposición a que se abriera una indagatoria, aunque ratificó que no ve que haya algún delito por perseguir.

“No pensamos que haya un delito que perseguir, porque no se entiende, no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con el comprometer la seguridad. Entonces, ella hace sus propias gestiones personales. Nosotros no fuimos informados”, refirió.

Monreal condena espionaje en contra de Ávila Olmeda

| Por Claudia Arellano |

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que no existen elementos para afirmar que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, haya cometido algún delito por los audios difundidos sobre gestiones relacionadas con la recuperación de su visa estadounidense, al tiempo que condenó el espionaje del que, dijo, ha sido sujeta la mandataria.

En conferencia, el también coordinador de la bancada de Morena, respaldó la postura expresada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes sostuvieron que los audios no revelan información reservada ni constituyen una conducta ilícita.

2 audios sobre Ávila Olmeda se difundieron

Asimismo, consideró que el reconocimiento de la autenticidad de los audios por parte de la gobernadora representa “un gesto honorable”, al tiempo que calificó de “repugnable” el espionaje político.

“Yo creo que la gobernadora debería denunciar penalmente el espionaje del que está siendo objeto. Obtener estos audios de manera ilegal no puede permitirse en una sociedad regida por las leyes”, dijo.

Respecto a los llamados de la oposición para que Ávila Olmeda solicite licencia mientras se investiga el caso, Monreal respondió que ésa es una decisión que corresponde exclusivamente a la mandataria estatal.

“No saco raja política de los temas. Si hay delito, que se investigue; si hay una conducta antijurídica, que sea la autoridad la que lo determine”, expresó.

El líder parlamentario rechazó además que exista protección o encubrimiento por parte del Gobierno federal o del partido: “Morena no protege ninguna conducta antijurídica. La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado con creces que no acepta, no tolera y no encubre ninguna conducta ilegal”.