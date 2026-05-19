Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy recorrerán el país para atender a familias y colectivos de búsqueda.

Afirman que la verdad y la justicia son prioridad

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, recorrerán las seis regiones del país para reunirse directamente con los colectivos y las familias que buscan a personas desaparecidas.

En conferencia de prensa, la titular de Gobernación informó que se instaló el centro de mando de la Alerta Nacional, que coordina la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y donde participan la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Centro opera las 24 horas, los siete días de la semana para movilizar, de forma inmediata, los cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda, ante un primer reporte de desaparición.

En su turno, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, destacó que desde el inicio de operación de la Plataforma Única de Identidad (PUID), del 14 de octubre de 2025 al 18 de mayo de 2026, se han localizado 5 mil 898 personas, solo con esta herramienta tecnológica, la cual interconecta, mediante la CURP, las bases de datos de instituciones públicas, privadas y de los tres órdenes de gobierno.

La comisionada nacional de Búsqueda, Martha LidiaPérez Gumecindo, reportó que personalmente acude a las entidades federativas para recabar datos de registros incompletos; que las personas revisen que el registro esté debidamente integrado; y que las fiscalías locales informen sobre los avances de las investigaciones de datos de las carpetas de investigación.

Mencionó que ha visitado los estados de Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Morelos, Michoacán, Colima, Tlaxcala y Nayarit.

La secretaria de Gobernación también recordó que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde 2018, y particularmente con la reforma de julio de 2025, México ha fortalecido sustancialmente su marco institucional con acciones concretas como las siguientes:

La puesta en marcha de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición.

La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

La creación de la Plataforma Única de Identidad.

La obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas y se creen unidades especializadas relacionadas con este delito.

El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento especializado.

La obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificarlas.

Otra es la garantía de la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.

Así como la incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas y otras instituciones al Sistema Nacional de Búsqueda.

Agregó que a ello se suma el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la mejora de los procesos de identificación humana y la atención directa a las familias.

“La búsqueda de las personas desaparecidas, la verdad, la justicia y la no repetición son prioridad nacional que el Gobierno de México ha asumido por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum; pero también tenemos un compromiso con la defensa de la correcta aplicación de los estándares internacionales.

“El Gobierno de México trabaja de la mano de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país, y lo que vimos anteriormente de estas propuestas del plan de trabajo, básicamente son propuestas de las familias y de los colectivos que están alrededor de la búsqueda de personas desaparecidas”, expuso la secretaria Rodríguez.

Detalló que se trabaja en coordinación con gobiernos locales para que también las máximas autoridades estatales, de las 32 entidades, atiendan periódicamente a los colectivos de personas buscadoras.

También que este 2026 se fortalezcan las fiscalías estatales especializadas en desaparición y que se apliquen los recursos de infraestructura forense, que son federales y se otorgan a través de la Comisión Nacional de Búsqueda.

El Gobierno de México, finalizó, seguirá trabajando para fortalecer las acciones de búsqueda e identificación humana, con la convicción de que esta es una batalla por la dignidad humana y por el derecho de todas las familias de encontrar a sus seres queridos.

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JVR