¿Cuánto va a durar el Eclipse solar más largo del 2026?

Un eclipse ocurre cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean, y un eclipse solar ocurre cuando se bloquea la cara del Sol por completo o parcialmente, lo que provoca un efecto visual único.

A diferencia de los eclipses lunares, los eclipses solares no pueden verse de manera directa, pues esto podría producir algún tipo de daño permanente ocular, por lo que se requiere contar con algunos aditamentos adicionales para poder apreciarlos.

De acuerdo con la NASA, los eclipses solares totales son el único tipo de eclipse en los que las personas pueden observar por un momento sin utilizar los lentes especiales para eclipse.

Sin embargo, esto solo puede realizarse de manera segura cuando se encuentra en la fase conocida como totalidad, que es el momento del eclipse cuando la Luna bloquea por completo el Sol.

Eclipse solar ı Foto: Especial

Eclipse solar más largo del 2026

En 2026 ocurrirá el primer eclipse solar total que será visible en la península Ibérica después de un siglo, y se tiene previsto que sea visible en Europa, el Norte de África, y en algunas zonas cercanas en el Ártico.

Este eclipse ocurrirá el 12 de agosto del 2026 alrededor de las 17:34 horas (hora peninsular española) y terminará alrededor de las 21:58 horas, por lo que tendrá una duración estimada de 4 horas y media.

El punto máximo de la fase total de este eclipse solar será de aproximadamente 2 minutos y 18 segundos, y será el primer eclipse solar total visible en la península ibérica desde 1905.

Para observar un eclipse solar con precaución se deben utilizar gafas especiales u observarlo mediante una imagen proyectada, pues ver directamente el Sol puede producir un daño en la retina.

Eclipse solar ı Foto: Especial

Tampoco se deben utilizar binoculares, lentes de sol o cámaras de video o fotográficas, pues se debe contar con instrumentos seguros que tengan filtros especiales para que sea seguro ver este fenómeno astronómico.

Casi un año después de este eclipse solar, el 2 de agosto del 2027 se podrá ver el siguiente eclipse solar total en España, mientras que el 26 de enero del 2028 se verá un eclipse solar anular.

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