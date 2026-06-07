Xbox Game Showcase 2026: ¿Dónde ver y a qué hora empieza?

El Xbox Game Showcase es el evento anual más importante de la marca, pues durante este se desvelan muchas sorpresas y novedades que se tendrá durante el año para los usuarios de esta consola.

El evento Xbox Game Showcase; que es organizado por Microsoft, se realiza de manera anual con al finalidad de presentar los lanzamientos que realizará tanto para las consolas de Xbox como para PC.

Además de presentar los nuevos videojuegos que estarán disponibles para sus clientes, también presentas las adiciones que se darán en los servicios de suscripción Xbox Game Pass.

¿Dónde ver el Xbox Game Showcase 2026?

Este evento se realiza el 7 de junio, pero además de poder disfrutar de Xbox Game Showcase 2026 los usuarios podrán ver Gears of War: E-Day Direct una vez que termine el evento anual con las adiciones de la consola.

Además, debido a que se celebran 25 años, Xbox tendrá una nueva celebración a lo grande, por lo que no puedes perderte las actualizaciones, proyectos nuevos y el gameplay que presentarán este domingo y tendrán disponibles próximamente.

El Xbox Game Showcase 2026 estará disponible a las 11:00 horas para México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua, mientras que para la península española estará disponible a las 19:00 horas.

Para poder disfrutar de este evento se puede ingresar a la transmisión en vivo que se transmitirá mediante los canales oficiales de Xbox disponibles en las siguientes plataformas con subtítulos:

YouTube: www.youtube.com/live/RinXA_k9f4s

Twitch: www.twitch.tv/Xbox y www.twitch.tv/XboxASL

Facebook: www.facebook.com/xbox/

Si no puedes disfrutar de la transmisión en vivo podrás ver los anuncios que realizarán por medio del blog XBOX Wire, en donde publicarán todos los detalles sobre las presentaciones que se harán en la transmisión.

El resumen completo estará disponible en el blog, en donde también se publicará un artículo adicional e independiente sobre Gears of War: E-Day Direct en cuanto termine la transmisión.

Adicionado a esto, tendrán una versión del show para personas con baja o nula audición o visión, las cuales tendrán audiodescripciones (AD) en inglés en el canal de YouTube de XBOX, Lengua de Señas Americana (ASL) en el canal de YouTube de XBOX y en el canal de Twitch /XBOXASL, y Lengua de Señas Británica (BSL) en el canal de YouTube de XBOX On en YouTube.com/XBOXOn

Por si esto no fuera suficiente, durante la próxima semana realizarán transmisiones especiales en el podcast ofical de Xbox en los que compartirán un análisis más profundo de los anuncios que presentaron.

Senua is a brand new action-adventure set in the Hellblade universe, coming 2027.​

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Wishlist today and play it day one with @XBOXGamePass: https://t.co/LdO5vtwW7U | #XBOXShowcase pic.twitter.com/5WXP3xHUgV — XBOX (@XBOX) June 7, 2026

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