Metro 2039: ¿De qué se trata el juego de Xbox y cuándo sale?

Este lunes se confirmó el lanzamiento de Metro 2039, y ahora Xbox lanzará los adelantos de este videojuego bajo su nuevo formato “First Look” para dar a conocer las nuevas colaboraciones disponibles.

Será este 16 de abril cuando las personas que se encuentran a la expectativa del lanzamiento de Metro 2039 puedan apreciar el Xbox First Look de este videojuego que han estado esperando lo nuevo de la franquicia.

La franquicia Metro es conocida por su juego de disparo en primera persona, el estudio ucraniano 4A Games se basó en la saga literaria Metro del autor ruso Dmitri Glujovski para desarrollar los cuatro títulos que ya se encuentran disponibles y para el próximo lanzamiento.

Los cuatro títulos disponibles de esta franquicia son:

Metro 2033 del 2010 Metro: Last Light del 2013 Metro: Redux del 2014 Metro Exodus del 2019

Saga de videojuegos Metro ı Foto: Redes Sociales

¿De qué se trata Metro 2039?

Para este 2026 los fanáticos del Universo de Metro esperan con ansias el lanzamiento de Metro 2039, y se puede especular que este también comparta la visión de un mundo post-apocalíptico.

Todos los videojuegos de esta franquicia parten de la tercera guerra mundial, pues toda la problación que logra sobrevivir a esta guerra nuclear se resguarda en el metro dentro del subsuelo.

Pese a que las personas se encuentran distribuidas a lo largo de las estaciones, la organización entre distintas estructuras de poder continúan dentro del Metro, e incluso existen facciones políticas.

Lanzamiento de Metro 2039 ı Foto: Redes Sociales

El desarrollo de las estaciones estado genera conflicto entre todas las personas que habitan el mundo subterráneo, e incluso algunas de estas no sólo permanecen dentro del Metro, sino que deben salir al mundo de arriba y enfrentarse a los peligros que existen como animales mutados por la radiación.

Esta serie de juegos disparos en primera persona postapocalíptica es, y para el First Look de este 16 de abril se realizará una transmisión para ofrecer el primer vistazo del videojuego Metro 2039 a nivel mundial.

Esta transmisión en vivo se realizará el jueves 16 de abril a las 11:00 horas CST (Hora Estándar Central, UTC-6), y será transmitida en el canal de YouTube oficial de Xbox.

Join us for the global reveal of #METRO2039



16 April 2026 10AM PDT | 7PM CEST | 8PM EET

https://t.co/45svZ7MfD4 pic.twitter.com/O9DJMjfkq5 — METRO 2039 (@MetroVideoGame) April 13, 2026

Debido a que el primer vistazo para Metro 2039 se realizará este jueves, de momento no se conocen más detalles sobre los escenarios que tendrá disponibles ni sobre la jugabilidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.