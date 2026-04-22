Xbox Game Pass: ¿Cuáles son los nuevos beneficios en los planes?

El Xbox Game Pass tendrá unos cambios que beneficiarán a todos los usuarios que adquieren alguno de los planes disponibles, por lo que ahora los jugadores podrán escoger los planes que se ajusten a sus necesidades.

Xbox Game Pass tendrá descuentos disponibles en la versión Ultimate y PC, pues el costo disminuirá este año para que incluso los nuevos lanzamientos puedan ser disfrutados por los usuarios a un costo más accesible.

El Xbox Game Pass Ultimate pasará de 29.99 dólares a 22.99 dólares al mes, mientras que PC Game Pass pasará de 16.49 dólares a tan sólo 13.99 dólares; lo que quiere decir que en México tendrá un descuento de 110 pesos.

XBOX Game Pass ı Foto: Captura de pantalla

Nuevos costos de Xbox Game Pass

Los nuevos costos de Xbox Game Pass serán los siguientes:

Essential 169 pesos mensuales

PC 209 pesos mensuales

Premium 219 pesos mensuales

Ultimate 339 pesos mensuales

Los usuarios de Xbox ahora contarán con nuevos planes que permitirán que los jugadores puedan elegir los beneficios que requieren para poder elegir cuál paquete necesitan para difrutar sue experiencia al máximo.

El Xbox Game Pass Ultimate tiene disponibles juegos nuevos desde el primer día de su lanzamiento, permitiendo disfrutar juegos como Call of Duty: Black Ops 7; High on Life 2; y más juegos.

XBOX Game Pass ı Foto: Captura de pantalla

También tiene más de 400 títulos disponibles, incluyendo The Outer Worlds 2, Hollow Knight: Silksong, y Grounded; así como EA Play, Fortnite Crew y Ubisoft + Classics.

Los juegos se pueden reproducir desde cualquier pantalla que tenga disponible la transmisión, y en cualquier dispositivo que sea compatible; incluyendo tiempos de espera más cortos.

Tiene beneficios como multijugador de consola en línea, beneficios dentro de títulos populares, hasta 100 mil puntos al año en Rewards, lanzamientos de terceros, y beneficios en juegos como Warzone o League of Legends.

Los nuevos ajustes permiten que los usuarios puedan adquirir un paquete a un costo más accesibles, por lo que será aún más atractivo y lo posiciona en uno de los más atractivo para los usuarios.

XBOX Game Pass ı Foto: Captura de pantalla

Esto podría representar un futuro incremento en los usuarios que deciden escoger el paquete más completo de Xbox Game Pass, pues anteriormente algunos usuarios consideraban que el costo que tenía disponible era muy elevado.

De acuerdo con la firma, esta decisión fue tomada debido a que sus jugadores provienen de distintos lugares, por lo que “tienen preferencias muy diversas, por lo que no existe un modelo único que sea el mejor para todos.”

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