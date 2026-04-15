Videojuegos que ayudan a las habilidades

Durante años, los videojuegos están en el centro de un debate constante y la pregunta que muchas personas se hacen es ¿son sólo entretenimiento o pueden aportar beneficios reales? La evidencia científica apunta cada vez más hacia la segunda opción. Diversos estudios coinciden en que jugar videojuegos puede contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas como la memoria, la atención, la toma de decisiones y la coordinación.

Eso sí, no todos los juegos aportan lo mismo. Cada género estimula capacidades distintas y ahí es donde está la clave: elegir bien qué jugar puede marcar la diferencia entre solamente pasar el rato o realmente entrenar el cerebro.

El Dato: Estudios recientes han demostrado que los juegos de estrategia ayudan a mantener la agudeza mental en adultos mayores lo que funciona como un “escudo” contra el deterioro cognitivo natural.

Portal 2. Si hay un género que obliga a pensar, es el de los puzzles. Se ha convertido en un referente por su diseño basado en física, lógica y creatividad.

El jugador debe resolver escenarios utilizando portales, lo que implica analizar el entorno, prever consecuencias y probar distintas soluciones. Este tipo de mecánicas estimula el pensamiento crítico.

Investigaciones han demostrado que los videojuegos con retos lógicos mejoran la capacidad de análisis y planificación, ya que obligan a evaluar distintas estrategias antes de actuar.

El Tip: Tener sesiones de juegos con tiempos controlados ayuda a no generar una “adicción” a las pantallas, las consolas y todo lo que las rodea.

Call of Duty. Los juegos de acción en primera persona (FPS) son de los más estudiados en el ámbito científico. Exigen reaccionar en milisegundos, seguir múltiples estímulos en pantalla y tomar decisiones más rápidas.

De acuerdo con investigaciones, este tipo de juegos mejora la atención visual, la velocidad de procesamiento y la coordinación ojo-mano. Además, ayudan a desarrollar lo que se conoce como “atención distribuida”: la capacidad de concentrarse en varios elementos al mismo tiempo, una habilidad clave en entornos laborales.

20 por ciento de mejora en razonamiento, muestran jugadores

Investigaciones como la de la Universidad de Rochester, demostraron que los juegos de acción (como Call of Duty) procesan información visual hasta 30 por ciento más rápido.

Los de aventura y mundo abierto combinan exploración, narrativa y resolución de desafíos. En el caso de Breath of the Wild, se deben tomar decisiones constantes sobre rutas, recursos y estrategias.

Este tipo de experiencias favorece la planificación, la creatividad y la toma de decisiones a largo plazo. También estimulan la memoria espacial, ya que recuerda mapas, rutas y ubicaciones clave.

Los estudios señalan que los videojuegos con componentes estratégicos fortalecen habilidades como la planificación y la adaptabilidad frente a escenarios cambiantes, además se ha demostrado que este tipo de juegos reducen el estrés y mejoran el estado de ánimo.

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Tetris. Aunque parece simple, Tetris además de ser un gran clásico, es uno de los juegos más analizados en estudios cognitivos. Su mecánica obliga a anticipar movimientos, rotar piezas mentalmente y tomar decisiones rápidas bajo presión.

Este tipo de juegos está relacionado con mejoras en la memoria de trabajo y el razonamiento espacial, habilidades clave en áreas como matemáticas, diseño o ingeniería.

Investigaciones académicas han demostrado que juegos como Tetris pueden ayudar a desarrollar habilidades espaciales y de organización mental.

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StarCraft II. Los de estrategia en tiempo real (RTS) son probablemente de los más exigentes a nivel cognitivo. Hay que gestionar recursos, planear movimientos, reaccionar a ataques y adaptarse constantemente.

Estos juegos entrenan habilidades como multitarea, presión, pensamiento estratégico y flexibilidad cognitiva.

Lejos de la idea de que los videojuegos “atrofian” el cerebro, la evidencia actual sugiere lo contrario.

Jugar implica procesar información visual, tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a entornos dinámicos. Activa múltiples áreas del cerebro.