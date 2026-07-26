Así es la amistad entre Eduin Caz y Ese Pérez de La Casa de los Famosos México 2026

No cabe duda que al influencer Ese Pérez su barrio lo respalda, pues al poner pie en La Casa de los Famosos México 2026, fue recibido por el mismísimo Eduin Caz de Grupo Firme, quién desde una pantalla tuvo un momento de gran amistad.

En la antesala del lugar donde permanecerá encerrado por semanas, le advirtieron al creador de contenido que algo especial lo esperaba dentro de la casa y no eran sus compañeros, sino un mensaje que encendió su ánimo.

No había una manera más naca y corriente que pudiera ingresa el Ese Perez que con ese outfit y ese baile......ME ENCANTÓ.



Hasta Galilea se transformó.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/UfmW5r8Rxc — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) July 27, 2026

Ese Pérez ingresó a La Casa de los Famosos México 2026 con una aparición llena de color y su estilo particular, donde hasta incluyó bailarinas, aunque lo más llamativo de la entrada todavía no era revelado.

Eduin Caz apoya a Ese Pérez, ¿Cómo es su amistad?

Cuando el influencer entró a la casa, una de las pantallas del lugar se encendieron mostrando el rostro de Eduin Caz, quien le gritó “mi sangre” y le deseó “todo el éxito del mundo” en esta etapa.

Y es que estos momentos son muy importantes para los participantes, quienes pueden sentir mayor seguridad al recibir unas últimas palabras de aliento por gente que estiman de verdad. Así fue el momento entre Ese Pérez y Eduin Caz.

Ése Pérez ingresa a la casa de los famosos y Eduin Caz de grupo firme le da la bienvenida en la pantalla de la casa...

Hija quedaron frozen !!!#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/NSckSR1mX0 — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) July 27, 2026

Jesús Ángel Pérez Bravo, nombre real de Ese Pérez, ha tenido desde hace tiempo una relación estrecha con el músico mexicano, que se ha mostrado en redes sociales por videos en los que conviven de manera estrecha.

En el pasado, ambos han relatado la manera en la que se conocieron, donde el creador de contenido estaba buscando la manera de tomarse una foto con el músico, hasta que se logró y ahí comenzó la relación después de haber sido reconocidos por redes sociales.

En ese sentido, un conocido que tenía contactos en aerolíneas y sabía de la llegada del vocalista de Grupo Firme, le indicó al influencer que podría tomar la foto si pagaba 500 pesos, lo que llevó a una confusión, pues el famoso asegura que nunca ha pedido dinero por una foto.

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