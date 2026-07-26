Mariana Ochoa filtra su entrada a La Casa de los Famosos México 2026 | VIDEO

La exintegrante de OV7, Mariana Ochoa, habría revelado antes de tiempo que es una de las habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026 con un video que publicó en la mañana de este 26 de julio.

Muchos señalaron que la habitación en la que se encontraba la artista en el clip se parecía a la de un hotel, por lo que muchos relacionaron el área con el lugar donde Endemol y Televisa aíslan a las celebridades participantes antes del reality show.

¿¡Qué habrá sido eso!? 👀🎉



Mariana Ochoa tuvo una fiesta la noche de ayer y, según ella, era la presentación de su nuevo sencillo. ¡Ay, ajá! 😂 Pero ya todos sabemos que en realidad fue la despedida porque hoy entra a La Casa de los Famosos México como la habitante sorpresa.… pic.twitter.com/NE15XJQUAo — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) July 26, 2026

Mariana Ochoa confirma que estará en La Casa de los Famosos México 2026

“Ahora sí no tienes pretexto para perderte el 24/7 de un programa muy conocido porque van a haber muchas sorpresas. Yo te mando muchos besos y espera muchas sorpresas”, comentó Mariana Ochoa entre risas.

Esto en referencia al formato de La Casa de los Famosos, donde las celebridades quedan encerradas en una casa donde la actividad se transmite todo el día durante 10 semanas.

Además, el cuadro detrás del video era idéntico a los que han grabado los confirmados del proyecto como Aldo Rendón y Cynthia Klitbo ya en el encierro. Aunque cabe mencionar que muchos ya sospechaban de la participación de la ex OV7 por las pistas de los habitantes sorpresa reveladas hace un par de días.

Aunque la famosa no menciona directamente el nombre del programa o da detalles del contrato, su mensaje fue una confirmación directa para el público.

Se desconoce si Ochoa recibirá una sanción por incumplir las reglas internas del formato al revelar su participación en el proyecto antes de tiempo, pero se menciona que generalmente se imponen multas de cantidades considerables.

Cabe mencionar que en el proyecto ya se abre una polémica entre Mariana Ochoa y Aldo Rendón, pues en el pasado, el estilista aseguró que “no soporta” a la cantante mexicana, aunque ella dijo no saber quién era.

Por este motivo, ya comienzan a encenderse las especulaciones sobre lo que sucederá en La Casa de los Famosos México 2026 tras su arranque hoy 26 de julio a partir de las 20:30 horas.

🚨 La cantante mexicana MARIANA OCHOA confirma su participación en el reality LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO‼️😱



Ya se encuentra en el hotel, junto con los demás habitantes, en aislamiento previo a su ingreso a la casa. pic.twitter.com/aNAFopsThW — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 26, 2026

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