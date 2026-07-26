La streamer mexicana Samy Rivers peleó contra Roro Bueno en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, como parte de la cartelera de La Velada del Año VI. La originaria de Nuevo León perdió por decisión unánime frente a la española, pero en redes sociales miles de usuarios manifestaron su inconformidad con el veredicto de los jueces.

A raíz de este malestar generalizado, Poncho de Nigris le extendió una invitación a Rivers para participar en Ring Royale, un evento de boxeo amateur muy parecido al de Ibai Llanos, pero con referencias mexicanas. Algunos fans de la creadora de contenido expresaron emoción por la propuesta mientras otros afirman que Samy debería firmar con Supernova.

Poncho de Nigris invita a Rivers a Ring Royale tras perder contra Roro, ¿qué respondió la streamer?

“Vente a RR @samyriveratv acá sí vamos a ser justos con la careta y un rival digno. @ringroyale #ringroyale listos para marzo”, escribió el empresario y conductor Poncho de Nigris en X, antes Twitter.

Vente a RR @samyriveratv acá si vamos a ser justos con la careta y un rival digno. @ringroyale #ringroyale listos para marzo. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) July 26, 2026

Los usuarios no tardaron en comentar la publicación del regiomontano, algunos emitieron opiniones en favor y otros en contra, llamando ‘colgado’ a De Nigris:

“Hazla pelea estelar y búscale un rival digno”

“Cuídamela por favorrrr, estamos hartos de las trampas que le hacen siempre!!!”

“Poncho será un naco y un est*pido como cepillin, pero que evento tan bueno se aventó, Rivers acepta plis”

“Sin hate, Rivers va como para algo más serio como Supernova”

“Ya te habías tardado, tu evento está chido a nivel nacional, deberías pensar en internacionalizarlo un poco más”

Hasta el momento Samy Rivers no ha respondido a la propuesta de Poncho de Nigris, ni ha publicado en redes sociales algo relacionado con Ring Royale.

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