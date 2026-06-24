Poncho de Nigris quiere comprar al pato Merlín para que sea la mascota de Ring Royale

Poncho de Nigris ofreció una cantidad casi millonaria para comprar al Pato Merlín, ave viral que está causando furor en el Mundial 2026, para que se convierta en la imagen de Ring Royale, su evento de boxeo entre famosos.

El pato sin duda alguna es un fenómeno del Internet, que ya ha adoptado la FIFA como embajador de la Copa del Mundo en México y hasta participó en una de Las Mañaneras de Claudia Sheinbaum.

Fue a través de sus redes sociales que Poncho de Nigris reveló su intención de comprar al Pato Merlín para convertirlo en la mascota oficial de la segunda edición de Ring Royale, después de que el primer evento de peleas fuera todo un éxito.

En los mensajes que publicó, el ex integrante de La Casa de los Famosos dejó ver que lo que dice no es ninguna broma y que está dispuesto a pagar una cantidad importante para integrarlo al proyecto.

“Pago a la familia 500 mil pesos por el Pato Merlin. Háganles llegar este mensaje a ver si les interesa. Y de pasada les regalo unos ovnis originales. No estoy jugando ese pato en un futuro disecado será historia”, expresó en una publicación de X.

Pago a la familia 500 mil pesos por el Pato Merlin. Háganles llegar este mensaje haber si les interesa. Y de pasada les regalo unos ovnis originales. No estoy jugando ese pato en un futuro disecado será historia. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) June 24, 2026

El creador de contenido comentó que considera que la fama del pato es pasajera, pues dejaría de ser relevante una vez que se acabe el torneo futbolístico. Sin embargo, en sus publicaciones señaló que está muy interesado en obtener a la mascota.

“No me importa el nombre, lo quiero para que sea la mascota de @ringroyale pago medio millón por él. Pasando el mundial retiro mi oferta”, expresó el empresario regiomontano.

Horas después, De Nigris publicó un nuevo posteo en X (antes Twitter) donde aseguró que ya está en conversaciones y que elevaba su oferta para comprar al pato.

Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato merlin. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acrecentamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800,000 mil.



Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias 🙏🏻 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) June 24, 2026

“Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato merlin. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acrecentamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800,000 mil”, expresó.

Poncho también aseguró que lo más probable es que se encuentre próximamente con los responsables del Pato Merlín, asegurando así que la negociación ha ido avanzando de manera favorable para él.

¿Quieres saber más?

Alfredo Adame llama cobarde a Lupillo Rivera por ignorar su reto para pelear en Ring Royale

Wendy Guevara peleará en Ring Royale 2; Nicola Porcella comparte VIDEO de su entrenamiento

Aline Hernández y Karla de la Cuesta difunden fotos de Sergio Andrade: ‘Se busca’

Familia del pato ‘Merlin’ registra ante IMPI nombre e imagen de viral mascota mundialista