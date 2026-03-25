Adrián Marcelo acusa a Poncho de Nigris de utilizar a su familia por fama

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo protagonizaron una pelea en la plataforma X (antes Twitter) después de que el creador de contenido enviara un mensaje de admiración al empresario regiomontano y aceptara pelear con él en el próximo Ring Royale bajo ciertas condiciones.

En ese sentido, Adrián Marcelo dijo que se subiría a Ring Royale si podía no solo participar en una pelea, pues también quería tomar un rol como empresario junto a Poncho de Nigris.

Adrián Marcelo felicita a Poncho de Nigris por el éxito de Ring Royale ı Foto: X

“Yo voy a subir a ese ring como empresario, no como empleado de alguien”, declaró de manera contundente. De este modo, dejó ver su interés en ser parte de las decisiones y beneficios del evento que promete ser más ambicioso con esta segunda edición.

Adrián Marcelo y Poncho de Nigris se pelean

Tras las declaraciones del youtuber, el empresario y creador del evento de box realizó una declaración contundente sobre lo que él considera como éxito, donde celebró a su familia por encima de todo.

“Para mí los hijos es lo más importante en mi vida, a eso le llamo éxito, ¡la familia es el centro de todo! lo demás es lo de menos, ¿te peleas por vistas? No, la familia es primero. Recuerda que siempre voy a tener 4 reproducciones más que tú“, expresó el famoso.

Este mensaje fue considerado rápidamente como un mensaje en contra de Marcelo, donde hizo referencia a la supuesta incapacidad que tiene el creador de contenido para procrear, cosa que reveló en La Casa de los Famosos México 2.

Para mí los hijos es lo más importante en mi vida, a eso le llamo éxito, la familia es el centro de todo! lo demás es lo de menos, te peleas por vistas ? No mms la familia es primero. Recuerda que siempre voy a tener 4 reproducciones más que tú. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 24, 2026

Ante el comentario, Adrián no se quedó callado y reaccionó con un mensaje en el que acusó al famoso de utilizar a los integrantes de su familia para conseguir fama.

“¿Cómo no les vas a llamar éxito si te pusiste a explotarlos desde que nacieron? Lo mejor de todo es que yo sí como con mi familia completa, tu primogénita ni te habla”, acusó en referencia a la primera hija de Poncho, con quien tiene algunos problemas personales.

En otro mensaje en X, Adrián Marcelo escribió “tener hijos no es ningún mérito, ser buen padre, sí“. Por su parte, Poncho de Nigris se ha mantenido enfocado en hablar sobre sus próximos proyectos y comentar sobre posibles peleas para Ring Royale 2.