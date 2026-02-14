La rivalidad entre Poncho de Nigrisy Adrián Marcelo de nueva cuenta está dando de qué hablar, pues el influencer regiomontano retó públicamente al comediante para enfrentarse en una pelea de box dentro del evento King Royale.

El momento fue captado en video, el cual fue difundido rápidamente en redes sociales, donde los fans de ambos famosos se han hecho de palabras por defender a sus ídolos. Además, el público se ha mantenido al pendiente de la respuesta de Marcelo.

Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a una pelea de box, ¿qué respondió el comediante?

Hace unos días, durante un capítulo del podcast de Poncho de Nigris llamado Jalando Fierro, el regio retó a Adrián Marcelo a subirse al cuadrilátero y saldar las cuentas pendientes que arrastran desde hace unos años con una pelea de box.

Poncho y el boxeador Konan Big reaccionaron a un video en el que Adrián Marcelo afirma que no pelearía nunca, a menos que le paguen 4 millones de pesos. De Nigris comentó: “O sea, pero me está diciendo a mí que yo le pagué 4 millones de pesos a él. Es un precio que güey que no, haz de cuentas que está cobrando lo de la mitad de la cartelera güey”.

Aunque reconoció que era mucho dinero, firmó que estaba dispuesto a darle esa cantidad al comediante, con tal de enfrentarlo en el ring.

“Sí se lo puedo pagar, sí se lo voy a pagar. Es más, lo hago aquí público: Adrián. te voy a pagar los 4 millones de pesos, con una condición que en la próxima edición de King Royale te vas a subir conmigo güey, tres rounds, dos minutos de descanso con careta te voy a noquear güey, 4 millones de pesos te voy a dar, y ahora sí no te puedes rajar”, lanzó de repente Poncho de Nigris.

King Royale es un espectáculo de boxeo y entretenimiento impulsado por De Nigris; se celebrará el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey. No es un torneo profesional, sino un evento que reúne a celebridades, influencers y figuras mediáticas en combates de exhibición, inspirado en formatos como La Velada del Año de Ibai Llanos.

¿Qué respondió Adrián Marcelo?

La reacción de Adrián Marcelo aún no la conocemos pues, hasta el momento, el regio no ha hecho declaraciones públicas ni ha publicado nada en sus redes sociales.