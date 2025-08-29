Adrián Marcelo y Poncho de Nigris pelean en aeropuerto: ‘Bájate’ | VIDEO

Adrián Marcelo y Poncho de Nigris se pelearon recientemente en el aeropuerto de la Ciudad de México, reveló un video que en unas cuantas horas se hizo viral al demostrar un encuentro entre los creadores de contenido que generó opiniones divididas en el público.

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo pelean en el aeropuerto

El video de menos de un minuto muestra a Poncho de Nigris en un inicio, quien dice “ahí está Adrián Marcelo” y señala el piso de arriba del aeropuerto. Es entonces que se acerca desde la parte baja y comienza a hablarle al conductor.

Por su parte, el comediante mantiene una expresión seria, que algunos calificaron como de preocupación por el encuentro con el empresario regiomontano. Podemos que además que al famoso lo acompaña su amigo de Hermanos de Leche, La Mole.

“Bájate, aquí. Querías platicar, Bájate wey”, comienza a pedirle Poncho de manera directa. Después se acerca a las escaleras y lo espera abajo. “Bájate para que me digas lo que me quieras decir, ¿Qué me querías decir?“, le pregunta.

El enemigo de Gala Montes dice algo inentendible mientras que sigue asomado, sin intenciones de bajar y siendo ‘contenido’ por La Mole, que lo toma de los brazos. “¿Eh? Bájate aquí, pin*** cul*, cul*“, dice Poncho al rendirse.

El momento de tensión entre los dos creadores de contenido dividió opiniones. Por un lado, hubo quien se burló de Adrián Marcelo por no tratar siquiera de bajarse, mientras que otros criticaron a Poncho de Nigris por ‘colgado’ y unos más aseguraron que la pelea era en realidad una estrategia y que ambos creadores colaborarían juntos.

Te dejamos algunas de las reacciones: