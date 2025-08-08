Adrián Marcelo ofrece disculpa pública a Mariana Rodríguez | VIDEO

Adrián Marcelo ofreció una disculpa pública a Mariana Rodríguez Cantú, como parte del cumplimiento de sentencia que recibió por parte del Tribunal Electoral de Nuevo León por cometer violencia política en razón de género contra ella.

Adrián Marcelo no solo tuvo que disculparse por agredir a Mariana Rodríguez, pues también recibió una multa por 21 mil pesos mexicanos, tomó un curso sobre violencia de género y quedó en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas por Violencia.

📌 ES OFICIAL | ADRIÁN MARCELO MORENO OLVERA ha sido inscrito en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas por Violencia en Razón de Género.



Por haber ofendido a MARIANA RODRÍGUEZ, el tribunal lo hizo acreedor a las siguientes sanciones:



Adrián Marcelo se disculpa con Mariana Rodríguez

A través de su cuenta de Instagram, el famoso publicó un video donde lo podemos ver vestido de naranja y que tenía en la descripción el siguiente texto: "En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de Nuevo León, derivado del PES-3281/2024“.

“Quisiera ofrecerle una sincera disculpa a la entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey”, dijo antes de comenzar a leer los hechos sobre los que fue denunciado, a raíz de un video publicado en 2024.

En ese sentido, menciona: “Proferí diversas frases en las que empleé estereotipos de género, ya que las mismas constituyen violencia verbal en su contra en razón de género ya que obstaculizaron los derechos político electorales de la entonces candidata”, dijo.

“Si bien el ejercicio de periodismo se encuentra protegido convencional y constitucionalmente, este debe ceder cuando se trata de actos relacionados con la dignidad de las mujeres en un contexto libre de violencia”, sigue leyendo.

El famoso compartió una imagen con más detalles sobre su condena, donde se le pide abstenerse de volver a hablar de la mujer, así como tomar un curso de violencia de género y otras sanciones.

Ya en abril de 2025, el famoso se había disculpado con Rodríguez Cantú, cuando fue cuestionado al respecto en un encuentro con medios de comunicación donde dijo:

“Le pido disculpas a Mariana y a cualquier persona que se hubiera ofendido alguna vez con mis palabras. Soy buena gente, la verdad es que nunca es con afán de violentar a nadie, ni a hombres ni a mujeres, y pues creo que, a veces, las palabras que digo se toman en otra consideración. Nunca es con ese afán, y a Mariana, a todos los que se han sentido ofendidos con mis palabras, les ofrezco una disculpa”, expresó.

Fue en octubre de 2024 que se determinó que Adrián Marcelo sería sancionado por sus comentarios sobre Mariana Rodríguez cuando ella era candidata en las elecciones de dicho año por la municipalidad de Monterrey.