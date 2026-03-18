¿Cuándo podríamos ver a Doña Alegría vs. mamá de Gala Montes en Ring Royale? Esto se sabe

Tras el éxito global de Ring Royale 2026, Poncho de Nigris, organizador, podría estar planeando la próxima edición. El evento que se realizó el domingo en la Arena Monterrey reunió a personalidades del espectáculo y las redes sociales, quienes se enfrentaron en el cuadrilátero. Los combates dejaron al público con ganas de más.

En redes sociales circula que se alista una segunda entrega del espectáculo y entre los nombres más comentados se encuentran Doña Alegría, madre de Poncho, quien podría enfrentarse a Crista Montes, mamá de la actriz Gala Montes.

Además, la hermana de Aldo Támez De Nigris, exparticipante y ganador de La Casa de los Famosos México 3, podría pelear contra una creadora de contenido.

¿Cuándo podríamos ver a Doña Alegría vs. mamá de Gala Montes en Ring Royale? Esto se sabe

El influencer Pablo Chagra comentó que la segunda edición de Ring Royale es un hecho y reveló que Doña Alegría, mamá de Poncho de Nigris, y Crista Montes, madre de Gala Montes, podrían enfrentarse en el ring.

“Dicen que quieren enfrentar a Doña Alegría con la mamá de Gala Montes”, comentó el creador de contenido en una entrevista de radio para La Mejor, lo que desató especulaciones y entusiasmo entre los seguidores de ambas mujeres.

La expectativa crece porque ambas han sido protagonistas de momentos polémicos y divertidos en el mundo del entretenimiento, lo que garantizaría un combate lleno de intensidad, drama y espectáculo.

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Hermana de Aldo T. De Nigris también sería parte de Ring Royale

En un video reciente, Doña Alegría reveló varios detalles sobre la segunda edición de Ring Royale. La polémica madre de los De Nigris anunció que su nieta, Andrea Tamez De Nigris, será una de las participantes que se subirá al ring próximamente.

Además, confirmó que la rival de la joven será la influencer Fer Alucín, reconocida por ser una de las grandes amigas de Aldo De Nigris, el ganador de la tercera edición de La Casa de los Famosos México.

“En noviembre va a estar Andrea (Tamez De Nigris) contra la Fer Alucín”, comentó Doña Alegría, sorprendiendo a sus seguidores.

Aunque todavía no hay fecha ni nombres confirmados para Ring Royale 2, se sabe que los organizadores planean repetir la fórmula en un recinto de gran capacidad, posiblemente en Monterrey nuevamente o incluso en la Ciudad de México. La primera edición demostró que el público está dispuesto a pagar por ver a celebridades y creadores de contenido enfrentarse en un ring.