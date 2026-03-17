Ring Royale: ¿Cuánto ganaron Karely Ruiz, Alfredo Adame y otras celebridades por pelear en el evento?

Ring Royale: Esta es la millonaria cantidad que recibieron los peleadores

La primera edición de Ring Royale fue todo un éxito. El proyecto de boxeo de entretenimiento organizado por Poncho de Nigris estuvo lleno de momentos virales y peleas que sorprendieron al público. El éxito ha sido tal que ya se plantea una segunda edición para el 2027.

¿Cuánto ganaron las celebridades que pelearon en Ring Royale?

Ring Royale contó con grandes estrellas como Karely Ruiz, Alfredo Adame, Nicola Porcella, Aldo de Nigris, Marcela Mistral, El Patrón, Carlos Trejo, Abelito, entre otros que subieron al ring. Muchos se preguntaban cuánto dinero cobraron para formar parte del programa.

Y es que no cabe duda que para que grandes celebridades se suban a un ring, el sueldo que deben cobrar debe ser al menos similar al tiempo que toman por cambiar su estilo de vida para la preparación de la pelea y el riesgo que implica pelear con otro amateur.

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Aunque los ingresos no fueron revelados de manera directa, los reportes aseguran que los famosos cobraron sumas de dinero importantes, que cambiaron de acuerdo con su popularidad y patrocinios.

Se estima que los famosos que participan en este tipo de eventos podrían tener ingresos que van entre los300 mil y 500 mil pesos mexicanos y se dice que si resultan ganadores, la cifra aumenta unos 200 mil pesos.

Se presume que incluyendo los patrocinios que suelen recibir las personalidades que participan en este tipo de eventos, su ganancia aumenta, aunque cabe mencionar que también cambian sus gastos por llevar una dieta y ejercicio específicos para boxear.

Aunque no se sabe cuánto ganó cada uno de los participantes, los famosos que más dinero habrían generado son Marcela Mistral, Karely Ruiz, Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes protagonizaron las peleas estelares y contaron con varios patrocinadores.

Al mismo tiempo, se espera que la calidad de los combates, así como de las ganancias, aumente conforme pasen más ediciones de Ring Royale, ahora que Poncho de Nigris ha confirmado que volverá el proyecto para 2027.