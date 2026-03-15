¿Dónde ver EN VIVO la transmisión de la pelea de Karely Ruiz vs Marcela Mistral de Ring Royale?

Te decimos dónde ver la transmisión de la pelea Karely Ruiz vs Marcela Mistral en Ring Royale

Karely Ruiz y Marcela Mistral se enfrentarán en el Ring Royale este domingo 15 de marzo, con esta pelea pretenden dejar atrás todas sus diferencias que comenzaron en el año 2019.

La influencer y la conductora de televisión se van a dar con todo arriba del cuadrilátero y demostrarán quien es la más fuerte físicamente, pese al número de seguidores que se refleja en las redes sociales.

¿A qué hora empieza la pelea de Karely Ruiz y Marcela Mistral?

El evento de Ring Royale está programado para que inicie a las 6:00 pm, por lo que la pelea de Karely Ruiz y Marcela Mistral posiblemente empiece alrededor de las 8:00 pm o 9:00 pm, ya que esta es una de las peleas estelares del programa.

¿Dónde ver la transmisión en vivo de la pelea de Karely Ruiz y Marcela Mistral?

La transmisión en vivo de la pelea de Karely Ruiz y Marcela Mistral en Ring Royale se puede ver gratis en el canal de YouTube de Ring Royale. Acá te dejamos el enlace.

Asimismo, la transmisión también está disponible en el canal de Twitch de Ring Royale y en la cuenta de TikTok.

La transmisión comienza desde las 4.30 pm porque se va a emitir la alfombra roja, en la que van a llegar todos los invitados y peleadores que van a estar sobre el ring.

Karely Ruiz y Marcela Mistral se agarraron en el pesaje

La pelea de Karely Ruiz y Marcela Mistral es una de las más esperadas porque su enemistad lleva casi siete años, después de la pelea, a palabras, que tuvieron en el programa de Monterrey Mitad y Mitad.

Ellas traen ganas de agarrarse a golpes desde hace tiempo y en el pesaje que se llevó a cabo este 14 de marzo se salió de control todo y es que cuando estaban posado para las fotos de los medios Marcela le dio un leve empujón Karely y por supuesto que la influencer no se dejó y se lo regresó más fuerte.

Marcela se encendió y se lanzó contra Karely, pero su esposo Poncho de Nigris intervino para que no llegaran a los golpes sino hasta este domingo sobre el ring.

Marcela dijo en entrevistas que parte de lo que sucedió es porque llevaba muchas horas en ayudo para poder dar el peso, ya que pelea se pactó en 57 kilos, ella tuvo que bajar de peso, mientras que Karely tuvo que subir 3 kilos.