¿A qué hora es la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral en Ring Royale?

Las peleas entre celebridades e influencers se han convertido en uno de los espectáculos más comentados en internet, y el evento Ring Royale busca sumarse a esta tendencia que mezcla entretenimiento, redes sociales y combates en el ring.

La propuesta reúne a figuras conocidas del mundo digital y del espectáculo en enfrentamientos que generan gran expectativa entre sus seguidores.

En esta ocasión, uno de los combates que más atención ha despertado es el enfrentamiento entre la influencer Karely Ruiz y la conductora Marcela Mistral.

El combate entre ambas mujeres se perfila como uno de los momentos más esperados del evento, pues reúne a dos figuras mediáticas que han protagonizado intercambios de comentarios y reacciones entre sus seguidores, además ambas influencers han compartido en sus redes sociales el arduo entrenamiento al que se han sometido para este combate.

¿A qué hora es la pelea?

Aún no se han dado a conocer horarios oficiales por combate, sin embargo, el evento está previsto a comenzar a las 18:00 horas. Debes tomar en cuenta que además de los combates pactados como la pelea entre Karely Ruíz y Marcela Mistral.

El horario puede variar ligeramente dependiendo de la duración de los combates previos, ya que este tipo de eventos se desarrollan con varias peleas antes del enfrentamiento estelar. Por ello, se recomienda a los espectadores seguir la transmisión desde el inicio para no perderse el momento en que ambas participantes suban al ring.

Los medios oficiales por donde se transmitirá la pelea son Twitch, YouTube y TikTok, todo a través del canal oficial de @ringroyalefights. Las transmisiones serán completamente gratuitas por lo que se espera una gran audiencia.

Rivalidad de Karely Ruiz y Marcela Mistral

La rivalidad entre la influencer y la conductora de televisión comenzó cuando ambas participaron en un reality show en la televisión local de Monterrey.

Ahí Marcela Mistral cuestionó a Karely Ruiz sobre qué vendía en sus redes y por qué siendo una jovencita “desconocida” en el medio artístico tenía millones de seguidores en las redes sociales.

Karely le respondió y Marcela visiblemente enojada se lanzó a criticarla, pero su esposo Poncho De Nigris señaló en ese mismo programa, a todo no broma, que le daba envidia que siendo una jovencita tuviera más seguidores que su esposa.

Desde ahí surgió la enemistad y es por eso que este 15 de marzo se enfrentarán en el ring para ver quién es la mejor para los golpes.

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LMCT