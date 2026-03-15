Ring Royale EN VIVO: influencers y celebridades llegan a la alfombra roja del evento

El esperado evento Ring Royale 2026 ya comenzó a generar ambiente con su alfombra roja, donde diversas figuras del espectáculo y las redes sociales se reúnen antes de subir al ring en una de las funciones más comentadas del entretenimiento digital.

El espectáculo también contará con participación musical y de freestyle. Las batallas líricas entre Azuky y Aczino, así como el enfrentamiento entre RC y Ghetto Living, prometen encender el ambiente dentro del recinto.

Por su parte, el cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez será uno de los encargados de amenizar la noche, mientras que el artista Asmed fue confirmado para presentarse apenas unas horas antes del inicio del evento.

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Quienes no puedan asistir al recinto podrán seguir el evento en vivo a través de TikTok, Twitch y YouTube, mediante la cuenta oficial @ringroyalefights.

Aldo De Nigris

El ganador más reciente de la Casa de los Famosos bromeó sobre volverse diputado y entrar de nuevo al reality show, como un guiño a la polémica más reciente de Sergio Mayer.

Se dijo feliz y nervios al respecto de su pelea contra Nicola Porcella.

Aldo De Nigris ı Foto: Captura de pantalla.

Marcela Mistral

La conductora llegó a la alfombra roja con uno de los outfits más espectaculares de la noche.

Afirmó que, aunque se siente nerviosa, está lista para ganar su pelea contra Karely Ruiz.

Marcela Mistral ı Foto: Captura de pantalla.

Karely Ruiz

La influencer Karely Ruiz sorprendió en la alfombra roja con un look totalmente negro.

Habló al respectó de la polémica con Alfredo Adame y mencionó no tener nada que temar e incluso dijo “yo le pago su demanda”, ante los dichos del conductor sobre una posible demanda por la ‘agresión’ de su esposo.

Karely Ruiz ı Foto: Captura de pantalla.

Nicola Porcella

El conductor y exparticipante de la Casa de los Famosos negó la rivalidad con Aldo De Nigris y afirmo que ambos dieron el 100 por ciento de su rendimiento para esta pelea

Nicola Porcella ı Foto: Captura de pantalla.

Carlos Trejo

El cazafantasmas afirmó que se encuentra listo para la pelea contra Adame, y dijo que esto será para recordar todos los insultos que el conductor le ha dicho a su familia.

“Pasaron 20 años para poderlo agarrar”, dijo Carlos Trejo.

Carlos Trejo insultó a Alfredo Adame ı Foto: Captura de pantalla.

Poncho De Nigris abre la alfombra roja

El creador del Ring Royale, Poncho De Nigris abrió la alfombra roja de la Ring Royale agradeciendo a los 300 mil espectadores de ese momento por acompañarlo.

Además, mencionó que la noche previa durmió en cuartos separados con su esposa Marcela Mistral, quien es parte de una de las peleas estelares de la noche, pues afirmó era lo mejor para descansar mejor.

Comentó sobre el proyecto en el que, en sus palabras, nadie confiaba al principio, cambiará la forma de ver peleas en México.

Poncho De Nigris en la alfombra roja de Ring Royale ı Foto: Captura de pantalla.

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LMCT