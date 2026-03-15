¿A qué hora es la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale?

El evento Ring Royale, reunirá a distintas figuras mediáticas en el cuadrilátero, pero con una pelea que destaca por encima del resto: el esperado choque entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Ambos personajes llevan años protagonizando una enemistad pública marcada por declaraciones, confrontaciones en televisión y acusaciones mutuas. Su rivalidad se ha convertido en uno de los conflictos más conocidos del espectáculo mexicano, por lo que la posibilidad de verlos finalmente frente a frente en un ring ha generado gran expectativa entre el público.

¿A qué hora es la pelea?

Hasta ahora, los organizadores de Ring Royale no han confirmado el horario específico para cada combate. Lo que sí se ha anunciado es que el evento comenzará a las 18:00 horas, momento en el que arrancará la cartelera con las primeras peleas.

Debido a que habrá varios combates antes de los enfrentamientos principales, el horario en que Alfredo Adame y Carlos Trejo suban al cuadrilátero podría variar dependiendo de la duración de las peleas previas.

A lo largo del tiempo, Adame y Trejo han intercambiado insultos y retos en distintos espacios mediáticos, lo que alimentó la idea de un posible enfrentamiento físico. Ahora, ese momento podrá concretarse dentro de Ring Royale, evento que reúne a figuras del entretenimiento y redes sociales para enfrentamientos que combinan deporte y espectáculo.

La pelea entre ambos se perfila como uno de los momentos más comentados de la cartelera, precisamente porque no se trata de una rivalidad reciente, sino de un conflicto que se ha prolongado durante años y que ha sido seguido de cerca por el público.

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LMCT