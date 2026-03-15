Ring Royale EN VIVO: así se viven las peleas minuto a minuto

El evento Ring Royale 2026 ya comenzó a generar expectativa, figuras del espectáculo y creadores de contenido se reúnen para ver las peleas virales.

La jornada se realiza en la Arena Monterrey, recinto donde cientos de aficionados se congregan para presenciar las peleas entre personalidades que han protagonizado distintas polémicas en redes sociales y televisión.

Tercer combate: Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada

El tercer combate de la noche es protagonizado por Alberto del Río “El Patrón” contra Chuy Almada.

Lobo en batalla de freestyle con Jony

El segundo combate de freestyle fue protagonizado por Lobo y Jony, dos de los improvisadores más conocidos del país.

Inclusive amenazaron con subirse al ring a pelar debido a la forma en la que se calentaron los ánimos entre ambos cantantes.

Segundo combate: La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine

El segundo combate de la noche fue la esperada pelea de parejas entre Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine.

Kyliezz y Georgiana entraron con un segmento musical, en trajes de color rosa y verde y un ambiente de tensión, con la especulación de una pelea entre ellas.

Alexis Mvgler y Velvetine también entraron un acto musical lleno de baile y emoción por parte del público en trajes de color amarillo y morado.

Su combate fue muy bien recibido, pues el público disfruto ver a las Drags Queen pelear.

Ganadoras: Kyliezz y Georgiana lograron imponerse

Comienza el freestyle

El primer segmento musical fue una batalla de freestyle a cargo de RC y Ghetto Living, momento que prendió el ambiente del público.

RC y Ghetto Living ı Foto: Captura de pantalla.

Yoiker vs Ronny

Afirmando que más que rivalidad se tienen “pique”, inició la pelea de Yoiker y Ronny. Los peleadores eligieron un combate sin careta.

El primer round fue dominado por el influencer Ronny, aunque Yoiker logró dar bastante batalla, siendo una pelea pareja.

Ganador: Con una puntuación de 30 puntos en los tres rounds, Ronny se convirtió en el primer ganador de la Ring Royale, venciendo a Yoiker.

Cartelera de Ring Royale 2026

La función incluye varios enfrentamientos entre celebridades, influencers y figuras del entretenimiento. La pelea estelar será protagonizada por Alfredo Adame y Carlos Trejo, una rivalidad mediática que lleva años generando polémica.

La cartelera completa incluye:

Alfredo Adame vs Carlos Trejo (pelea estelar)

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

Abelito vs Bull Terrier

Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada

La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine (pelea de parejas)

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