‘Estás enamorada de mi’: Poncho de Nigris tiene pelea con su mamá doña Alegría | VIDEO

Poncho de Nigris entró a La Pijamada Viral y se encontró con su mamá doña Alegría y se encendió la pelea que terminaron diciéndose de todo.

Poncho entró a la casa del reality show de su sobrino Aldo de Nigris, el cual se transmite por YouTube de manera gratuita. Doña Alegría es una de las participantes, quien en estos días que ha durado el programa ha expresado sus sentimientos sobre sus familiares y ha explicado el por qué no se lleva bien con sus hijos y con sus nueras.

Así fue la pelea entre Poncho de Nigris y su mamá doña Alegría

Todo sucedió porque Poncho de Nigris le dijo a su mamá que iban a arreglar el problema entre ellos, ya que llevan tiempo exhibiendo en redes sociales que no tienen una buena relación familiar.

En la discusión, Poncho de Nigris le dice a su mamá que él la ama y que es su hijo mayor, a lo que la señora le empieza a decir que él no la quiere porque no la ha llevado de vacaciones.

Poncho le responde que ella ha hecho mucho daño a sus familiares, a lo que doña Alegría se enoja y le empieza a reclamar que él hace lo que su esposa Marcela le dice y le pide a él imponer sus reglas frente a su esposa.

“Pinc... vieja, nomás lo que ella quiere cabr...no te hagas pend... lo que ella quiere. Nomás está su familia su gente, nomás sus hijos”, le reclama doña Alegría visiblemente altera.

Doña Alegría arremete contra Poncho y Marcela‼️



Esa pinche vieja tiene mas huevos que tú!!! le dice

Ponchita responde: odias a Marcela porque estás enamorada de mi!!!



NO PUEDO CON TANTO#LaPijamadaViral pic.twitter.com/c4fgK6fmpZ — 𝐥𝐮𝐜𝐢𝐚 (@liupavlichenko) December 4, 2025

Poncho trata de guardar la calma y explicarle a su mamá que todos trabajan para él, en referencia a la familia de su esposa Marcela. “Me ayudan con los niños tu nada más vas a ver a mis hijos y los grabas”, le dijo el exparticipante de La Casa de los Famosos México.

Doña Alegría se quería ir de la habitación, pero Poncho la detuvo y le dijo que en ese momento iban a arreglar sus diferencias.

Pero Poncho de Nigris sorprendió con un comentario: “Marcela no te ha hecho nada, lo del podcast tu te lo agarraste porque la odias, porque estás enamorada de mí, odias a Marcela porque es la única que todavía está con tu hijo”.

Aldo de Nigris al escuchar el comentario también se sorprendió, pero Poncho se sostuvo en lo que dijo. Aldo de Nigris le dijo a su abuelita que Marcela era muy buena persona, pero la señora siguió hablando en contra de ella.