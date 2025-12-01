La Pijamada Viral: estos son los participantes del reality

Después de coronarse en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Aldo De Nigris decidió crear su propio reality show llamado La Pijamada Viral.

Este nuevo formato promete convivencia intensa, drama 24/7 y muchas sorpresas, muy al estilo de realities como La Casa de los Famosos o Big Brother. Un grupo de influencers y personalidades digitales vivirá completamente aislado del mundo exterior, mientras las cámaras los siguen día y noche.

El gran estreno será este 1 de diciembre a las 13:30 horas a través de una transmisión en vivo en el canal de YouTube del regiomontano. La intención es que el público pueda espiar cada movimiento, tal como ocurrió en el programa que lo hizo famoso.

Estos son los participantes

De las siluetas compartidas por Aldo De Nigris, el nombre que más emoción ha generado es el de Doña Alegría, la abuelita sensación de La Casa de los Famosos México.

Entre los nombres que han sonado fuerte también aparecen Odette Orlena, Leonardo Leal y Aarón Mercury. En redes igual se especula sobre la participación de Ramón Villa, Tío Jaibas, Fernanda Arriella, Big Fede Del Real y Edu Sáenz. De Nigris mantiene el misterio y se espera que hoy revele una silueta más.

El proyecto también incluirá a participantes completamente desconocidos, lo que podría abrir la puerta a nuevas estrellas virales.

¿Dónde ver ‘La Pijamada Viral’?

Las transmisiones estarán disponibles en el canal oficial de YouTube de Aldo de Nigris, con el formato 24/7, los fans podrán seguir absolutamente todo lo que suceda dentro de la casa y vivir la experiencia junto a los participantes.

Además, podrás seguir momentos relevantes de reality en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT