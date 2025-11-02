Aldo de Nigris habla de su primera novia y cuando le fueron infiel | VIDEO

Aldo de Nigris, el ganador de La Casa de los Famosos México, ha sido abierto al hablar sobre sus anteriores relaciones sentimentales y en una reciente entrevista con Yordi Rosado, compartió cómo ha sido su primera y única relación seria.

Aldo de Nigris habla de su primera novia

“Me enamoré mucho de ella”, admitió Aldo de Nigris sobre su primera novia, una mujer cuyo nombre nunca ha mencionado por respeto a su persona. “Ha sido mi única novia, duré más de tres años.”, agregó.

También mencionó que “fue una relación muy bonita, a la vez muy tóxica, de esos noviazgos de prepa”. Dijo: “Nos peleábamos todo el tiempo por puras mam*das, celos, inseguridades y creo que es muy normal a esa edad”, compartió.

El influencer también habló de su primera vez que fue con dicha novia: “Fue en un baño, en una colonia. Como antes, ¿Dónde más era? En un parque. Nos empezamos a dar besito, había un baño, ya había confianza. Fue algo que se fue dando natural. Ninguno de los dos sabía bien y hasta la segunda tercera (lo empezaron a disfrutar)“.

“El primer amor siempre es diferente. Nunca me he vuelto a enamorar”, expresó Aldo de Nigris antes de mencionar que ve la vida como un aprendizaje y por eso no se arrepiente de nada de lo que sucedió durante su única relación formal hasta ahora.

Aldo de Nigris recuerda cuando le fueron infiel

Al hablar de porqué terminó la relación, él confesó que “le pusieron el cuerno” mientras él se encontraba de viaje, después de que tuvieron una pelea que llevó a que ella lo bloqueara a él.

“Ella estaba en una fiesta [...] (En un juego) A ella le tocó darse un beso con un güey y se dieron el beso. Yo no me enteré hasta seis meses después”, compartió. “Fue lo mejor que pudo haber pasado”, agregó al mencionar que esa fue la forma definitiva en la que terminó su relación.

Aldo comentó que después de eso no volvieron a hablar hasta unos años después en una boda, donde ella le presentó a una pareja. De este modo, el influencer comentó sobre la importancia de mantenerse fiel a sus principios y no sacrificarlos por otra persona.

“Siento que la próxima chavita con la que ande [...] con ella me voy a casar, familia, quisiera”, admitió Aldo de Nigris, revelando que no tiene un tipo de mujer específico.