Casi 30 años después de haber comenzado su labor en apoyo a niñas y niños con discapacidad, Teletón mantiene firme su compromiso, y ahora, gracias a los logros recientes, podrá construir un nuevo CRIT en el estado de Colima.

La colecta de 2025 superó las expectativas y recaudó más dinero del planeado, superando la meta. La transmisión de este año contó con la presencia de artistas como David Bisbal, Pablo Alborán y Lucerito Mijares, entre otros.

Además, fue escenario de grandes programas como Me Caigo de Risa y ¿Quién es la Máscara?

Esta fue la Meta de Teletón 2025 para construir un CRIT en Colima

Tras 17 horas de transmisión, durante la madrugada de este domingo, Teletón 2025 logró superar la meta de recaudación establecida en su 28ª edición, que era de $420 millones 770 mil 070 pesos, al alcanzar un total de $426 millones 978 mil 716 pesos.

Este logro permitirá a la Fundación Teletón continuar brindando atención en sus programas de rehabilitación, salud e inclusión para miles de niñas y niños con discapacidad.

Los recursos recaudados este 2025 beneficiarán directamente a los 24 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), al Centro Autismo Teletón (CAT) y al Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO).

Teletón 2025

Diversos programas de Televisa se unieron a la campaña de Teletón este sábado, entre ellos Hoy, ¿Cuál es el Bueno?, Me Caigo de Risa, La Rosa de Guadalupe y ¿Quién es la Máscara?.

La transmisión contó con el apoyo de los finalistas y exparticipantes de La Casa de los Famosos México 3 por lo que Dalilah Polanco, Mar Contreras, Shiky, Aldo De Nigris, Abelito, Elaine Haro y Alexis Ayala, estuvieron al pendiente de las llamadas y de los donativos del público.

Además, la colecta de 2025 contó con mucha música y baile de la mano de artistas de talla internacional como David Bisbal, Diego Torres, Aleks Syntek, Carlos Rivera, Lucerito Mijares y Alexander Acha, María León, Yahir, entre otros. El cierre estuvo a cargo del cantante español Pablo Alborán.

¿Qué es Teletón México?

Teletón México comenzó en 1997 con el objetivo principal de recaudar fondos para construir y operar centros de rehabilitación infantil que atienden a niñas y niños con discapacidades, cáncer y autismo. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Teletón y respaldada por empresas, artistas y ciudadanos, se transmite anualmente por televisión, convirtiéndose en uno de los eventos de recaudación más grandes del país.

El proyecto surgió como una respuesta a la falta de infraestructura adecuada para atender a menores con discapacidad. Entre sus objetivos se encuentra sensibilizar a la sociedad sobre la inclusión y el respeto a la diversidad.

Hasta este 2025, Teletón ha construido 25 Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) distribuidos por todo México, además de un Hospital de Cáncer Infantil (HITO) en Querétaro y un Centro de Autismo Teletón (CAT).

Los CRIT ofrecen terapias físicas, psicológicas y de integración social, beneficiando a miles de familias cada año. Teletón también promueve la investigación y capacitación profesional en rehabilitación, como en la Universidad Teletón.