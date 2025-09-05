¿Quién es Yetus y por qué se peleó con Aldo de Nigris tras años de amistad?

Aldo de Nigris es uno de los participantes de La Casa de los Famosos México 3 que ha logrado conquistar al público gracias a su caballerosidad y amabilidad. Ante ello, muchos han querido saber más de las personas que conforman su entorno.

Uno de los personajes constantes en la vida de Aldo de Nigris hasta hace poco fue Yetus, su amigo y compañero en el podcast Más Allá del Fierro, con quien mostraba una fuerte química hasta que tuvieron un distanciamiento abrupto hace unos meses.

¿Quién es Yetus?

Arturo “Yetus Prime” González tiene 27 años de edad y saltó a la fama gracias a redes sociales. También formó parte de Exatlón México 2022, pero fue su dupla con Aldo en su podcast lo que los hizo popular.

En el pasado, el joven ha enfrentado varias polémicas. La principal ocurrió cuando una ex pareja que también es creadora de contenido llamada Aisha, asistió a Un Tal Fredo y contó su experiencia con el joven, al explicar que él le fue infiel y tenía problemas de ira.

Sin embargo, fue su manera de llevar la situación, tranquilo y hablando de la situación sin filtros, lo que lo llevó a no ser cancelado por el público y además, generar risas con su declaración.

En ese sentido, él contaba que su novia lo terminó cuando él estaba en un antro y por ello se puso a tomar y ese mismo día se fue a casa de otra chica, con quien asegura no pasó nada, pero terminó por darle la fama de infiel.

Los creadores de contenido tuvieron una cercana relación hasta que el influencer se sintió traicionado por Aldo, al acusar a su tío Poncho de Nigris de haberse robado su idea de crear un programa en el que hicieran ejercicio mientras platicaban.

De este modo, Yetus criticaba a Aldo de Nigris por ‘preferir’ el proyecto de su tio, mientras que el joven habitante de La Casa de los Famosos México señaló que son diferentes y que si estaba en el podcast de su familiar era porque era difícil cuadrar los horarios de su compañero y él quería trabajar.

El público de los creadores de contenido llevan tiempo pidiendo una reconciliación, al asegurar que el problema no era tan grave como para romper una amistad de años, por lo que su reencuentro es uno de los más esperados, sobre todo porque muchos aseguran que se verán de nuevo en LCDLF.