Aldo de Nigris se hace viral tras bajarse de su carro para saludar a sus fans | VIDEO

Aldo de Nigris se hace viral tras bajarse de su carro para saludar a sus fans

Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de La Casa de los Famosos México 3, por lo que actualmente, es uno de los integrantes de la farándula más queridos y él ha querido reaccionar con agradecimiento y humildad ante ellos.

En redes sociales, se hizo viral cuando Aldo de Nigris decidió agradecer a sus fanáticos con un gesto que conmocionó en redes sociales, cuando un acto espontáneo lo hizo destacar en plena calle en Monterrey, su ciudad de origen.

Recordemos que el histrión obtuvo más de 19 millones de votos para ganar la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Eso lo convirtió en el campeón absoluto de la competencia y tras su salida, la audiencia no ha dejado de apoyarlo.

Aldo de Nigris se encuentra a sus fans en plena calle y así reaccionó

A través de redes sociales, comenzó a circular un reciente video compartido por una joven regiomontana, que compartió el inesperado momento que vivió junto a una amiga tras encontrarse con el ex deportista.

Las imágenes muestran a las chicas grabando mientras se encuentran en su auto y es de noche cuando de pronto reconocen a ‘El Lomecan’, como es conocido por varias personas en redes sociales y un apodo que ha tenido por bastante tiempo.

De pronto, una de ellas reconoce al ganador de La Casa de los Famosos México 2025, que camina cerca de una camioneta estacionada. “Ahí está Aldo”, dice una sorprendida.

Ellas se detienen unos cuantos metros más adelante para confirmar lo que vieron y observan que Aldo platica con alguien. Unos minutos después, el creador de contenido avanza en su auto y se topa con las mujeres, quienes lo saludan y le piden una foto.

“Sí, claro”, responde con sencillez. Después, el auto se detiene a un costado y el influencer sorprende a las fans al bajarse del auto para convivir un poco con ellas. “¡No manches, Aldo de Nigris se está bajando de su carro para tomarse una foto con nosotras!”, exclama emocionada una de las jóvenes.

Entre risas y gritos de emoción, una de ellas grita: “¡Acabo de tocar al amor de mi vida!”, mientras la otra añade, entre suspiros: “No lo puedo creer... está perfecto”.

De este modo, el video de Aldo de Nigris se hizo viral y fue celebrado el momento como una muestra de humildad por parte del famoso.