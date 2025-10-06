Aldo de Nigris se corona en La Casa de los Famosos

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin con un triunfo rotundo para Aldo de Nigris, quien conquistó el primer lugar del reality más visto de la televisión mexicana. En el podio lo acompañaron Dalílah Polanco, quien se quedó con el segundo sitio, y Abelito, quien alcanzó el tercero. En la cuarta posición quedó Shiky, mientras que Mar Contreras cerró la lista de finalistas en el quinto lugar.

“Es un sueño que no puedo creer. Gracias a toda la gente que confió y votó por mí. Fue una experiencia que me dejó muchos amigos que quiero, y que sé que los quiero en mi vida”, comentó el ganador, el cual fue el encargado de apagar las luces de La casa de los Famosos México.

Por su parte, Galilea Montijo agradeció al público por la preferencia en esta temporada. Confirmó que habrá una cuarta temporada para 2026.

El Dato: En la primera edición, Wendy Guevara fue la ganadora de La Casa de los Famosos México. Fue la primera mujer trans en triunfar en un reality en el país.

El programa de TelevisaUnivision, transmitido por Las Estrellas, volvió a demostrar su impacto al alcanzar más de 132 millones de espectadores a lo largo de la temporada. La audiencia dominical superó en más de 190 por ciento a su competencia más cercana, consolidando a la emisión como líder.

Aldo de Nigris y Dalílah Polanco, ayer. ı Foto: Especial

La novena gala de eliminación, previa a la final, ya había anticipado el fenómeno: reu-nió a más de 14.6 millones de personas en televisión abierta y registró la cifra más alta de participación hasta el momento, con 25.3 millones de votos emitidos. En total, la temporada acumuló más de 151 millones de votos, una cifra sin precedentes para un formato de este tipo en México.

En plataformas digitales, el impacto fue igualmente llamativo. ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, alcanzó 27.9 millones de usuarios activos, con una permanencia de 54 por ciento en su modalidad Acceso Total y más de 779 millones de reproducciones de video.

19 millones de votos obtuvo Aldo de Nigris

Las redes oficiales del programa también rompieron récords: 14.9 mil millones de visualizaciones de video, 18.1 mil millones de impresiones y 611 millones de interacciones en Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube. El sitio oficial, lcdlfmx.com, llegó a 23.9 millones de usuarios, reflejando la magnitud del interés del público.

Con estos resultados, La Casa de los Famosos México confirma su estatus como el formato de realidad más exitoso del país. La mezcla de estrategia, convivencia, drama y carisma de los participantes volvió a conectar con la audiencia mexicana, que acompañó noche tras noche a sus favoritos hasta ayer.