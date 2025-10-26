La Granja VIP: ¿Quién sale eliminado hoy 26 de octubre 2025?

Este domingo 26 de octubre es la segunda eliminación de La Granja VIP, el nuevo reality show de la televisión mexicana donde celebridades se aíslan en un rancho donde deben realizar actividades como granjeros.

¿Quién es el eliminado de La Granja VIP?

Antes de la eliminación en La Granja VIP, se apuntaba que Eleazar Gómez podría ser el eliminado de la semana, aunque muchos dudan de si podría permanecer por el deseo de tener un villano dentro del programa por encima de las denuncias en su contra.

Y es que Eleazar no solo es seriamente criticado por sus relaciones con acusaciones de violencia, pues esta semana se ganó la enemistad de varios participantes cuando decidió nominar a Sandra Itzel para tratar de conseguir la salvación.

Sin embargo, algunos usuarios han mencionado que él podría convertirse en el gran villano de la temporada que mantendría a los habitantes del programa en gran tensión.

¿Dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP se transmite en vivo 24/7 a través de la plataforma de Disney+, un servicio de paga. Sin embargo, para quienes quieran verlo gratis, pueden acceder al contenido a través del canal de YouTube por tiempo limitado.

El horario del programa los días domingo, que son a las 20:00 horas, mientras que de lunes a viernes el programa se transmite a las 9:00 pm en el mismo canal de Azteca Uno.

Participantes de La Granja VIP

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kike Mayagoitia

Manola Diez

Carolina Ross ELIMINADA

Alberto del Río

Omahi

Lis Vega

Kim Shantal

Sandra Itzel

César Doroteo

La Bea

Lola Cortés

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

INFORMACIÓN EN DESARROLLO