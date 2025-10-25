Los habitantes de La Granja VIP están realmente entusiasmados, pues La Bea, cuyo nombre real es Tania González, les comentó a sus compañeros que ha tenido diversos síntomas y malestares físicos, que rápidamente fueron relacionados con un embarazo.

Pese a que la comediante asegura que no está esperando un bebé, los participantes del reality aseguraron que “se le veía en la mirada” y dijeron que harían una fiesta de revelación de género próximamente.

Pero ¿realmente Bea está embarazada? Aquí te contamos lo que se sabe.

¿La Bea embarazada? Síntomas alarman a sus compañeros de La Granja VIP

Durante el desayuno de este sábado 25 de octubre, la comediante conocida como La Bea sorprendió a sus compañeros de La Granja VIP al confesar que tenía “algunos malestares”.

De inmediato, los demás participantes relacionaron sus síntomas con un posible embarazo. Entre risas, la standupera aclaró: “No estoy embarazada, sólo estoy inflamada”, aunque sus compañeros insistieron en que mostraba señales claras.

“Te va a encantar, es divino”, le dijo Lola Cortés ilusionada. La Bea respondió: “¿Por qué se emocionan? No estoy embarazada".

Siguiendo el juego a Jawy y Teo, la comediante respondió con humor cuando Fabiola Campomanes le preguntó si ya se había hecho una prueba de embarazo, pues asintió y dijo entre risas que había salido positiva.

Ante esto, Kike Mayagoitia bromeó diciendo: “Ya no te voy a poner a hacer ejercicio”. El comentario desató una ola de emoción entre los granjeros, quienes comenzaron a celebrar la posibilidad de una futura maternidad dentro del reality La Granja VIP.

Incluso Kim Shantal dijo que podría hacer una fiesta de revelación de género próximamente.

Sin embargo, La Bea aclaró que todo se trataba de una broma y enfatizó que “no está embarazada, sólo está cansada”. Explicó que lleva varios días sintiéndose “inflamada”, lo que confundió a sus compañeros como Lolita Cortés y Jawy, quienes aseguraron que tenía “todos los síntomas”.

Manola Díez y Fabiola Campomanes le relataron a la creadora de contenido su experiencia en el embarazo, asegurando que ellas se enteraron de que serían madres hasta dos o tres meses después de concebir.

Aunque por ahora todo quedó en una divertida broma, los fans de la comediante no pudieron evitar emocionarse ante la idea de que la noticia algún día se vuelva realidad. Por el momento, no, La Bea no está embarazada, aunque habrá de estar al pendiente de La Granja VIP en caso de que se confirme más adelante.

¿Quién es el novio de La Bea de La Granja VIP?

Isra Punk es el novio de la comediante La Bea. Se sabe que mantienen una relación de más de 15 años y van a casarse en 2026.

El también standupero ha compartido en redes sociales que estudió la licenciatura en Psicología y que es originario de Chalco, Estado de México. Además, tiene un podcast con la participante de La Granja VIP llamado Mejor Nadota.