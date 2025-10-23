La Granja VIP: ¿Quién es el salvado de hoy 23 de octubre 2025?

Este jueves se lleva a cabo la salvación de uno de los nominados en La Granja VIP, así que hoy los cuatro famosos en riesgo -Lis Vega, Eleazar Gómez, Alberto del Río y Sandra Itzel- compiten en una prueba por salvarse y ya no estar en peligro de salir eliminado.

Las pruebas de La Granja VIP de destreza física y mental, el que tenga mejor rendimiento y se le de la prueba pues ese será el salvado de la semana.

¿Quién se salvó hoy en La Granja VIP?

El salvado de La Granja VIP se define por un juego, es decir, una competencia, posiblemente el ganador sea El Patrón, Alberto del Río, ya que él fue luchador y es el único que ha sido deportista realmente.

Aunque Eleazar Gómez anda muy alzado diciendo que él gana la prueba porque tiene mucha habilidad física, lo cierto es que solo se ha enfrentado a sus compañeros que no son atléticos como La Bea o César Doroteo y Adame, pero El Patrón es deportista de alto rendimiento, por lo que todo puede pasar.

Hay que recordar que el ganador de la salvación tiene el poder de cambiar a uno de sus compañeros de la placa por otro.

Posiblemente, El Patrón salve de la placa a Lis Vega, pero no sabemos a quién pueda meter todavía.

Todos se lazan contra Eleazar Gómez en La Granja VIP

Después de la nominación en La Asamblea, Eleazar Gómez fue el gran protagonista porque todos, o bueno la mayoría, de sus compañeros con los que estaba haciendo alianza se le fueron encima.

Kim Shantal y Sandra Itzel lo tacharon de traidor y tener cero palabra por haber nominado a Sandra, cuando él había prometido no hacerlo.

Wey me encanta este programa todo naco JAJAJSJS la Kim sacó su lado showcero, amoooo!!#LaGranjaVIP pic.twitter.com/phLlSGJGsd — 𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪𝓷𝓪 💫 (@ronstiiicc6) October 23, 2025

Fabiola Campomanes se enteró que Eleazar estaba orquestando nominarla y claro que se le fue encima y Fabiola está enojadísima, no pierde la oportunidad de provocar para que le echen pleito.

Hasta Sergio Mayer Mori que es el team de Eleazar le reclamó al ex de Danna que por qué le dio la puñalada por la espalda a Sandra Itzel y le dijo que eso solo habla de que es una persona en la que no se puede confiar.

Sin embargo, después salió a la liz que Sergio fue quien le sugirió nominarla, pero al final Mayer Mori dijo que no fue así.