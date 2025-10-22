Fabiola Campomanes destruye a Eleazar Gómez por traidor y él llora | VIDEO

Eleazar Gómez se encuentra en el ojo del huracán, ahora porque Fabiola Campomanes y otros granjeros se han lanzado en su contra, ya que lo critican por traicionar a las personas que lo han apoyado en el programa como Sandra Itzel y la propia Fabiola, quien dejó ver su rabia.

Fabiola Campomanes contra Eleazar Gómez

Fue momentos después de las nominaciones de esta semana que estalló la bomba entre Eleazar Gómez y varios participantes de La Granja VIP, que estaban en desacuerdo con que él nominara a Sandra Itzel, ya que horas antes había prometido que le sería leal. También, Fabiola Campomanes se dio cuenta de que él dijo que ella no tendría apoyo si quedara nominada.

kim con sus pensamientos claros, hablando de eleazar #LaGranjaVIPpic.twitter.com/9fyQv3x1zb — natalia (@natstovar) October 23, 2025

Lo hecho por él no fue tomado nada bien por los granjeros en general, que los señalaron sobre haberle jurado lealtad a la famosa para traicionarla para tratar de salvarse, ya que él consideró que el resto de los nominados debían ser débiles para él ganar la salvación.

TE RECOMENDAMOS: Fuertes historias Ellas son las 5 novias de Eleazar Gómez que lo han acusado de violencia

Por su parte, la actriz se mostró bastante molesta por estar en la placa de nominados y no dudó en lanzarse contra el famoso al decirle: “... Por salvarte el pellejo, a la cara me prometiste que no nos ibas a tocar ni a Kim ni a mi y lo hiciste. Eres desleal y todo México está viendo lo que tu eres”.

“Para mí eres un tramposo, un mal jugador. Eres una persona que no tiene palabra”, le acusó, “no creíamos en ti y nos demostraste qué clase de persona eres tú”, le acusó.

Sandra Itzel no fue la única en señalar a Gómez, ya que también Fabiola Campomanes aseguró que no se le debía ni cruzar. “El sentimiento por ti era muy distinto y lo rompiste. Y ahora déjame en paz”, le pidió con voz seria.

así queremos ver a las mujeres, poniéndose chingonas 🙂‍↔️



amo la arrastrada que le dieron a Eleazar #LaGranjaVIP pic.twitter.com/SlO8fVcKCl — Alex Hertz ⭐️ (@AlexDTijuana) October 23, 2025

“Esta casa no es tuya, es de todos. Y ahora vas a tener que lidiar conmigo. por la espalda nada y tratar de manipular a la gente, menos”, le sentenció. “Manola también lo estaba pensando, eso no se hace”, agregó.

En otro momento, la mujer lloró un poco y admitió que se sentía dolida por la desilusión de Eleazar no era como ella pensaba. Por su parte, Gómez también lloró al ver las repercusiones de sus actos dentro de la casa. “Vi sus ojos de traición y se siente pinch*simo”, dijo.

También Omahi le comentó con cautela que no había hecho bien su estrategia. “No puedes ir con alguien a decirle... Y luego votar por ella”, comentó. Por su parte, Eleazar dijo que bien podría salvarla el sábado. “Te pasaste de ver**”, le señaló Sergio Mayer Mori.