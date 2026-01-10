El comediante regiomontano Adrián Marcelo sorprendió a sus seguidores al anunciar que se retirará de la comedia por un tiempo indefinido.

El conductor aclaró que esta decisión no significa un adiós definitivo, pero sus fans expresaron preocupación por su bienestar, sobre todo luego de que se revelara que se divorció de Karina Puente.

En La Razón de México te contamos los motivos de esta pausa profesional.

Adrián Marcelo anuncia su retiro, ¿cuál es el motivo?

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el creador de contenido Adrián Marcelo explicó se retira de la comedia y que cumplirá únicamente con las últimas fechas programadas de su show Hermanos de Leche, en San Diego y Las Vegas, los días 13 y 14 de febrero de 2026.

En su comunicado, el regio expresó: “Me voy a retirar de la comedia, un tiempo indeterminado. San Diego y Las Vegas serán las últimas fechas de Hermanos de Leche este año. Vayan, si pueden, es un show que hemos planeado y elaborado minuciosamente, en equipo. Le pusimos cariño y mucho esfuerzo para pulirlo”.

El conductor y comediante aclaró que esta decisión no significa un adiós definitivo, sino un alto necesario para recuperar energía y reencontrarse consigo mismo. “No tengo duda que volveré renovado. Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue intacto, pero de momento, necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario”, señaló Adrián Marcelo.

El creador de contenido también aseguró que continuará participando en los capítulos de Hermanos de Leche y expresó su cariño por los fans. “Siempre me he mostrado transparente y de momento, es lo que hay. Vendrán tiempos mejores. Nos volveremos a ver en los escenarios, no tengo duda. Se les quiere y se les respeta”, concluyó.

Publicación de Adrián Marcelo ı Foto: Captura de pantalla

La noticia del retiro temporal de Adrián Marcelo generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes lamentaron la pausa, pero reconocieron la importancia de priorizar su bienestar personal. No obstante, otros usuarios festejaron el anuncio del regio.

En los últimos meses, el comediante atraviesa una etapa difícil, que incluye un divorcio, mismo que quizá lo llevó a replantear su carrera.

Su show Hermanos de Leche, en San Diego y Las Vegas, los días 13 y 14 de febrero de 2026, serán memorables para los fanáticos de Adrián Marcelo.