Cojo Feliz reta a Adrián Marcelo a una pelea de box: ‘No nos rajamos’ | VIDEO

El comediante Hugo Pérez, mejor conocido como Cojo Feliz, retó a Adrián Marcelo a una pelea de box. Después del éxito del evento Supernova Orígenes, el influencer se suma a la lista de personalidades del entretenimiento que desean subirse al ring para una siguiente edición.

Fue en marzo del 2025 que Cojo Feliz y el tío Robert se hicieron tendencia en redes sociales por responderle a Adrián Marcelo, quien se burló de ellos cuando se ofrecieron a abrir uno de sus eventos, algo que entre comediantes se considera una acción de respeto y camaradería.

🚨Adrian Marcelo, Hermanos de leche :

Porque Adrián marcelo insultó al tío Robert y al Cojo Feliz por ofrecerse a abrir sus shows.

💀

Sin embargo, ambos no se quedaron callados y le respondieron sacando sus trapitos al sol.

😭

Yo le diría algo, pero me tiene bloqueado por decirle… pic.twitter.com/WiG9k2MrI6 — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) March 5, 2025

Cojo Feliz reta a Adrián Marcelo a una pelea de box

Fue en su más reciente video de YouTube que Hugo Pérez retó al regiomontano a subirse juntos al ring y tener un enfrentamiento. “¿Qué onda, Adrián, nos damos en la madre o qué? Tú pon las reglas, si me dan un año de entrenar sí se arma. Sin bastón... con reglas de box derechas“, ofreció en un inicio.

“Contáctame tú con tu equipo, es oficial aquí, no nos rajamos. Un tiro derecho, de cabrones. Si me gana pues ya, nadie te va decir que le pegaste a un inválido. Este inválido es bien ver***ro y se lo merecía. Vamos a darnos en la madre en donde nos digas. Esto es legal, cuándo es el tiro, lo grabamos... y cobramos”, agregó.

De este modo, el comediante dejó claro que no tenía miedo de tener un enfrentamiento a puño limpio contra el conductor, con quien ha tenido una creciente rivalidad en los últimos meses. Incluso, le preguntó al tío Robert si él estaría entusiasmado con la pelea.

Ante esto, bromearon sobre la posibilidad de que el tío Robert se encuentre en una esquina y La Moles en la otra, apoyando a sus respectivos compañeros de podcast.

Cojo Feliz mencionó que estuvo presente en el Supernova, motivo por el que felicitó a Franco Escamilla por su victoria y comentó sobre el reto de Bárbara de Regil a Alana Flores tras su victoria contra Gala Montes.

Por el momento, Adrián Marcelo no ha reaccionado al reto de Cojo Feliz de pelear en su contra en una pelea de box el próximo año, por lo que se desconoce si sería posible ver a los dos comediantes sobre el ring en alguna ocasión, aunque en redes sociales comienzan a apoyar la iniciativa.