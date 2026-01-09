Adrián Marcelo confirma su divorcio de Karina Puente: ‘Nunca se casen’

Todo parece indicar que los rumores eran ciertos, pues Adrián Marcelo reveló que se ha separado de su esposa Karina Puente. Fue a través de una publicación temporal en su cuenta de Instagram, la cual borró a los pocos minutos, que exhibió el fin de su matrimonio.

Y es que desde hace tiempo existía el rumor de que Adrián Marcelo se iba a separar de Karina Puente, después de la polémica participación del comediante en La Casa de los Famosos México 2 en el año 2024. Sin embargo, la pareja no daba declaraciones al respecto.

Adrián Marcelo y su esposa, Karina Puente. ı Foto: IG @adrianmarcelo10

Adrián Marcelo hace oficial su divorcio

Ahora, en redes sociales usuarios lograron captar una historia que estuvo poco tiempo colgada en el perfil de Instagram del comediante y que parecería la prueba definitiva del fin de su relación con su esposa, con quien contrajo nupcias en 2022 en la Riviera Maya.

En la imagen, podemos ver una residencia y las palabras “los 4 años más infelices de mi vida, los viví aquí”, expresó, “nunca se casen, raza” fue el mensaje final para su público, dejando ver así que la causa de su ‘infelicidad’ era su relación romántica.

Fueron varias las reacciones del público, quienes cuestionaron las declaraciones de Adrián al recordar que él presumía tener una excelente relación con su esposa. Además, celebraron que Karina se separara de él. Te dejamos algunas reacciones:

“¿No decía que era muy feliz?"

"La ex esposa ya es libre, y podrá tener todos los hijos que quiera“.

“¿No era él el promotor del matrimonio tradicional y de la buena familia?“

"Si el sufrió 4 años no quiero imaginarme la esposa“.

NUNCA SE CASEN



Adrián Marcelo compartió la siguiente historia en sus redes sociales que minutos después eliminó.

Al parecer el comediante ya hizo oficial su divorcio. pic.twitter.com/VpizHLHWkv — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 9, 2026

¿Por qué se separan Adrián Marcelo y Karina Puente?

Cabe mencionar que en su cuenta de Instagram, Karina ya no tiene fotos con el comediante y tampoco se siguen mutuamente, lo que ha llevado a especulaciones de la causa por la que terminó su matrimonio.

La relación entre Adrián Marcelo y su esposa dio de qué hablar después de que el comediante entró a La Casa de los Famosos México en 2024, pues realizaba declaraciones tachadas de crueles donde mencionaba a su mujer.

Por otro lado, hubo rumores de una supuesta infidelidad de Karina con su instructor del gimnasio, especulaciones que nunca fueron confirmadas. El propio Adrián llegó a ventilar que atravesaban un momento complicado como pareja porque él no podría embarazar a su esposa.

Sin embargo, en septiembre del 2025 el conductor comentó en entrevista con Judith Grace que enfrentaba un problema grave en su matrimonio y mencionó: “Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y satisfacer la imagen que se tenía de mi de irreverente".