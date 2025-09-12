¿Adrián Marcelo se va a divorciar? El comediante revela crisis en su matrimonio | VIDEO

Adrián Marcelo podría estar al borde del divorcio, según él mismo comentó al hablar sobre su esposa Karina Puente recientemente. La pareja que lleva casada desde el año 2021, parece estar enfrentando una crisis en su matrimonio que podría ser fatal.

Recordemos que el año pasado, durante la participación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México 3, se especuló sobre una supuesta infidelidad de Karina Puente al comediante.

Adrián Marcelo y su esposa, Karina Puente. ı Foto: IG @adrianmarcelo10

Adrián Marcelo revela crisis en su matrimonio con Karina Puente

Fue en una reciente entrevista con Judith Grace que el integrante de Hermanos de Leche habló sobre su relación marital. “Estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me movió”, comentó.

Al indicar que no podría dar detalles sobre lo ocurrido, el conductor dejó claro que se trata de un problema delicado y muchos han comenzado a especular que ya se trata de un tema legal, por lo que se cuestionan si la pareja tomó la decisión de separarse.

“Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y satisfacer la imagen que se tenía de mi de irreverente", agregó, dejando ver que los problemas en su relación tendrían que ver principalmente con actitudes suyas, no necesariamente de su esposa.

Cabe mencionar que la pareja ya no se sigue en redes sociales, pero tampoco han hecho comentarios de un divorcio en puerta, aunque el público no ha perdido la oportunidad de opinar sobre la situación.

Algunas de las reacciones en redes sociales son:

“La obsesión se llama Gala”.

"Es que dijo que se había casado con una mujer equis físicamente“.

"La que no puede tener hijos es ella, tal vez de ahí venga la decisión“.

“Es que quién lo va a soportar”.

“Se tardó en huir esa mujer”.

En el pasado, se habló de una supuesta infidelidad por parte de la joven. Esto se dijo por una serie de capturas de pantalla que muestran una presunta conversación entre la mujer regiomontana y su instructor de gimnasio. Sin embargo, según lo que contó ahora el comediante, parece que su relación tiene otro problema.

La pareja se conoció en Multimedios, donde su relación comenzó cuando Adrián Marcelo participó en un programa de citas, donde al final la eligió a ella para casarse y tener una vida juntos.

Sin embargo, la pareja recibió fuertes críticas gracias a los comentarios tachados de machistas de Adrián en La Casa de los Famosos México 3, así como cosas que dijo sobre su esposa, como que no le parecía muy guapa en realidad.