Gala Montes habla de la detención de su hermana Beba, ¿se pelearon? | VIDEO

Hace unos días, en redes sociales se filtraron las imágenes de la detención de Crista ‘Beba’ Montes, hermana de Gala Montes que fue remitida al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como el ‘Torito’ de la CDMX, una noticia que desató todo tipo de comentarios.

Gala Montes reacciona a la detención de Beba

En un encuentro con medios de comunicación, Gala Montes habló muy brevemente sobre su hermana Beba, al dejar claro que su intención no era ventilar la situación legal de su hermana “Yo sé lo mismo que ustedes, hablé con ella, se encuentra bien y lo único que puedo decir es que no tomen cuando manejen”, indicó.

La falta de mensajes públicos y rumores de un supuesto robo de medio millón de pesos a la actriz por parte de su hermana, han puesto en duda si es que siguen siendo tan cercanas.

Como sea, Beba desmintió el robo con un mensaje en sus redes sociales en el que dejó claro que no le ha quitado nada a su hermana, contrario a lo que publicó una revista de espectáculos recientemente. La influencer compartió una serie de fotos, evidentemente falsas viajando a París y a la luna con su novia.

“Aquí gastándome el dinero que dicen supuestamente que robé. Hago préstamos, monto máximo $500,000 si nos organizamos nos toca a todos”, bromeó. El mensaje no tuvo reacción de su hermana.

¿Gala Montes y Beba están peleadas?

Se ha especulado mucho en torno a un distanciamiento entre Gala Montes y Beba, desde que la hermana mayor no se presentó a apoyar a su consanguínea en el evento Supernova Strikers. Asimismo, el público notó que la actriz no hizo declaraciones sobre el compromiso de su hermana.

Ambas jóvenes dejaron ver su cercanía desde que la ex integrante de La Casa de los Famosos México 2 dejó de ver a su madre por problemas en la familia. En ese sentido, las tres compartían momentos juntas con Bama, la hija de Crista e incluso, la mujer se convirtió un tiempo en mánager de la cantante.

Sin embargo, para el público ha sido evidente que hubo un alejamiento entre ambas, aunque los motivos siguen sin estar muy claros y ni siquiera hay confirmación de que sea así. En ese sentido, Beba asegura que no tiene porqué compartir su vínculo con Gala Montes.