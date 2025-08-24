Gala Montes dejó la marihuana cuando Adrián Marcelo entrevistó a su mamá: ‘Fue un doble reto’ | VIDEO

Gala Montes compartió recientemente en sus redes sociales que enfrentó problemas con la marihuana, lo que la llevó a aceptar pelear en el evento Supernova Strikers contra Alana Flores.

"En los últimos meses me han pasado muchas cosas personales MUY dolorosas, lo cual me orilló a sentirme muy sola, con ansiedad, depresión, estaba desesperada y por ende terminé enganchándome con marihuana, pero gracias a este proceso logré enfocarme en mis objetivos y metas en la vida otra vez“, dijo Gala Montes.

Alana Flores le manda amenazante mensaje a Gala Montes. ı Foto: X @supernovaboxing

Gala Montes habla de su adicción a la marihuana

“Llevaba muchos meses queriéndome sincerar con mis seguidores”, admitió sobre el motivo por el que decidió hablar sobre la adicción que enfrentó con la marihuana, al asegurar que “muchas personas que la siguen pueden estar pasando por el mismo proceso” al sentirse solos con “una familia rota”.

La famosa mencionó que comenzó a fumar marihuana después de separarse de su mamá, cuando se quedó lejos de su familia, aunque no había sido un consumo extremo, por lo que lo dejó fácil tras La Casa de los Famosos México 3 y después de ello, reemplazó el vape por la marihuana.

“Salí de la casa y era un vacío gigantesco”, dijo sobre cómo vivía un nivel de fama extremo donde “nadie le decía que la estaba regando”, excepto por su psicóloga. Además, los ataques por Adrián Marcelo la tenían muy estresada y estalló tras su polémica por comenzar su relación con si mánager, Icho Van.

Asegura que por un tiempo “se fugaba de su realidad” a través de las drogas y mencionó que “sí hay formas de desengancharse de estas sustancias y la mejor es el deporte”.

“Decidí hacerlo porque no puedes fumar y aparte boxear. No aguantas. Lo hice por ese compromiso”, mencionó al decir que estaba segura de que sí iba a regresar a consumir, pero que al final encontró que la abstinencia había sido muy dura como para volver a ello.

Gala Montes habla de la entrevista de Adrián Marcelo con su mamá

En ese sentido, aseguró que el momento en que lo dejó, se juntó con la entrevista que le dio su madre a Adrián Marcelo; al mencionar esto, su voz se quebró: “Fue doble reto para mí”, aseguró y mencionó que entrenar le ayudó.

“Mi mamá es una persona que siempre me hizo mucho daño”, aseguró y destacó que las cosas que ella dijo son mentira y que no tiene evidencia de que haya sucedido, por lo que le parece doloroso lo que sucedió.

Gala Montes asegura que tras su último cigarro “fueron las dos semanas más duras de toda su vida”, pues “la abstinencia fue espantosa”. Mencionó que fumaba alrededor de cuatro porros por día que la tenían adormecida y la llevó a tener malas amistades.