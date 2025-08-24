Gala Montes habla de su pelea en Supernova con Alana Flores: ‘Cayó una navaja’ | VIDEO

Gala Montes generó polémica recientemente por su participación en Supernova Strikers, donde se enfrentó contra Alana Flores. La actriz aseguró que el match entre ellas fue muy bueno, pues las llevó a tener un enfrentamiento muy mencionado.

Gala Montes habla de su polémica sobre el peso en su pelea con Alana Flores

Sobre porqué quiso formar parte de Supernova Strikers, indicó que pensó que sería bueno para ella y mencionó que nunca accedió bajar de peso, como lo dijo Alana Flores. Gala Montes mencionó: “Para mi era un no negociable bajar o subir de peso. Desde muy chiquita hice muchas dietas”, comentó sobre su pasado con su apariencia física.

Alana subió el contrato como lo prometió.



Que vergüenza que Gala no haya respetado nada, y no se necesita ver el contrato de Gala porque es el mismo



Orgullosa de ti Alana, siempre respetaste el deporte pic.twitter.com/6JYO7N60cp — May 🦋🍓🇲🇽 (@QuackBANG5) August 18, 2025

En ese sentido, aseguró que los productores de televisión la señalaban por ser una mujer grande “hice muchas dietas que pasaron por lo saludable. Llegué a tomar anfetaminas para bajar de peso, llegué a desarrollar muchos trastornos alimenticios”, dijo sobre su pasado con la comida.

“A Alana le hicieron firmar un contrato y a mi otro”, explicó y aseguró que quiso llevar la situación en privado, pero que fue la streamer quien lo llevó a lo público", aseguró. “Era una persona conmigo y en redes sociales hacía lo opuesto”, dijo sobre ella.

“Esta pelea no se podía llevar a cabo por la diferencia de pesos”, indicó al mencionar que no dudaba en salirse de la pelea, aunque al final su contraparte accedió a la disparidad de condiciones.

Gala Montes asegura que le cayó una navaja en su pelea con Alana

“Antes de darme la vuelta, me cayó una navaja en el piso. Dijo una bailarina se cayó algo”, mencionó sobre un momento aterrador que vivió durante su entrada y en el que quedaba claro que no era la favorita de la audiencia, cosa que ella ya sabía.

“No le he hecho daño a nadie, el peor crimen fue comerme una pizza en una báscula”, se quejó sobre la situación y agregó que el ver la navaja “le dio mucha adrenalina”, aunque su equipo estaba preocupado por su seguridad.

Además, la mujer dejó ver que no se sintió satisfecha con el resultado final de su pelea, pues “no fue una decisión unánime” y “pudo haber sido un empate”, a pesar de que los jueces coincidieron en la puntuación. Además, indicó que se encontraba algo frustrada por el resultado del evento:

“Creo que estos eventos no están muy bien regulados. A mi se me juzgó como una boxeadora profesional. Ella hizo cosas que no están permitidas en el boxeo”, aseguró al mencionar que Alana se dio la vuelta dos veces en su pelea.

Sobre la vez que se cayeron en uno de los rounds, Gala se justificó: “Yo lo que hacía era abrazarla. Cuando nos caímos pensé que la había tirado, pero estábamos forcejeando ambas”, dijo, al mencionar que en un inicio se sintió culpable de haber hecho que Alana se cayera, aunque ahora dice que no fue su culpa.