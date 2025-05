Gala Montes revela por cuánto dinero se pelearía a golpes con Adrián Marcelo | VIDEO

Gala Montes sigue con el recuerdo fresco de la rivalidad que surgió entre ella y Adrián Marcelo cuando estuvieron juntos en La Casa de los Famosos México 2, la cual sigue vigente a pesar de que ya ha pasado casi un año desde que todo sucedió.

En los meses posteriores al reality show, Gala Montes y Adrián Marcelo no desaprovecharon la oportunidad de lanzarse uno contra el otro siempre que era posible, a través de redes sociales. Ahora que la famosa incursiona en el box amateur y peleará contra Alana, muchos se preguntan si puede solucionar sus problemas con el youtuber con un encuentro en el ring.

Gala Montes habla de pelear con Adrián Macelo

En una entrevista con El Escorpión Dorado, la intérprete de ‘Takara’ habló de su próxima pelea cuando suba al ring y se enfrente contra Alana Flores. El comunicador le preguntó si enfrentaría al comediante en una pelea de box.

Al escucharlo, Gala expresó que no dudaría en enfrentarlo las veces que sea necesario, pero que no está en sus planes “levantarle la carrera” al conductor.

“No se atreven, te lo juro. No le vamos a hacer la carrera a ese pend... ya está más enterrado y ahí se va a quedar. Hasta gratis le rompía yo su madre, hasta el Poncho de Nigris también quiere, pero yo no me he enemistado”, dijo.

Después agregó: “Se sabe que siempre se sale por la puerta de atrás (Adrián Marcelo). Yo unas cuantas cachetadas sí le daba”, finalizó la actriz, recordando el coraje que tiene con el conductor regio.

Recordemos que cuando estuvieron juntos en La Casa de los Famosos México, los enfrentamientos entre ellos fueron unos de los más fuertes de todos, pues la joven señaló al influencer de ser violento e incluso lo llamó “potencial feminicida”.

Por su parte, el creador de contenido se burló de le enfermedad mental de Gala y hasta la acusó de estar actuando. Esto llevó a la polarización no solo de la casa, sino de las personas que veían en programa que criticaban fuertemente al enemigo de su favorito.

Incluso, hace solo un par de meses Adrián Marcelo realizó una entrevista en la que invitó a la mamá de Gala Montes, a quien le habría dado una cantidad importante de dinero para que hablara con él en una entrevista que dio mucho de qué hablar.

Entrevista completa de Gala Montes con Escorpión Dorado