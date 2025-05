Gala Montes quiere colaborar con Natanael Cano: ‘Me apoyó mucho en La Casa de los Famosos’ | VIDEO

Gala Montes está buscando colaborar con Natanael Cano, pues al parecer, la ex integrante de La Casa de los Famosos México piensa con cariño en el cantante que mostró su apoyo a ella durante su participación en la segunda temporada del exitoso reality show donde se encaró a Adrián Marcelo.

Gala Montes quiere colaborar con Natanael Cano

Desde hace varios meses, Gala Montes ha explotado su faceta como cantante, alejándose un poco de la actuación y el mundo de las novelas para tratar de encontrar el éxito en la música, por lo que ahora está pensando en el cantante de corridos tumbados para cantar un tema juntos.

“Me encantaría colaborar con Natanael Cano, me gustaría mucho, él me apoyó mucho en mi estancia en La Casa de los Famosos”, dijo la actriz bastante entusiasmada al pensar en tener una canción en conjunto con el famoso.

No cabe duda que esta dupla llamaría la atención y podría ayudar a Montes a colocarse como una verdadera estrella musical en ascenso al ser de cierto modo ‘apadrinada’ por el cantante de corridos tumbados.

Gala Montes habla de los corridos tumbados

La intérprete de ‘Más bonita que el mar’ fue cuestionada de su opinión sobre los corridos tumbados ante la revelación de que quería trabajar con Cano. “Yo ya hice una serie que hablaba de narcotráfico, por supuesto que no me gusta que se haga apología de ese tema”, señaló tajante.

Por su parte, la artista aseguró que ella grabó en el pasado un corrido tumbado, pero en el que no glorifica el narcotráfico, sino que refleja experiencias personales y problemas de las mujeres en México.

“Yo hice un corrido ojalá tengan oportunidad escucharlo, pues, temas más importantes que están sucediendo en México o lo que me pasó a mí en La Casa de los Famosos y lo que le pasa muchas mujeres”, reflexionó.

Agregó: “Creo que pues los corridos tumbados no son la causa de la violencia en México, sino que también las autoridades quieren deslindarse y quieren decir que ese es el problema cuando más bien ellos no hacen su trabajo”, dijo Gala Montes.