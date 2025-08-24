Gala Montes quiere ser mamá joven y criar a sus hijos ‘con sus propios valores’ | VIDEO

Gala Montes admitió que quiere convertirse en mamá, durante una entrevista con Yordi Rosado donde dio detalles sobre su adicción a la marihuana y su pelea de box con Alana Flores.

La actriz ha destacado por su belleza y fortaleza, pero también ha generado polémica por sus acciones y declaraciones que muchos señalan, suelen resaltar cierta incoherencia en ella. Por su parte, Gala Montes asegura que sigue creciendo en el ámbito personal.

Gala Montes quiere ser mamá joven

Al final de su entrevista, la cantante de ‘Takara’ admitió que tiene el deseo de convertirse en mamá. Si bien no dijo cuando, sí aseguró que desea que esto ocurra dentro de poco tiempo, por lo que quiere disfrutar de sus futuros hijos mientras es joven.

“Me emociona muchísimo. Tenía muchas ideas que no eran mías”, dijo sobre que en el pasado pensaba que embarazarse podría frenar su carrera y afectarla profesionalmente, “de pronto dije sí quiero ser mamá y se me antoja hacerlo pronto”, mencionó.

Asegura que el deseo le genera mucha energía. “Desafortunadamente no me tocó una familia que me acompañe a cada paso que doy pero sí está en mi hacer la mía”, indicó sobre cómo quiere inculcar “sus propios principios y valores” dentro de una dinámica familiar propia.

“Puedo ser una gran mamá porque soy muy consciente. Me gustan muchos los niños, tengo a mi sobrina y me gusta enseñarle con ejemplo, sabiduría y amor. No me gustaría repetir todo lo que a mi me sucedió”, comentó.

Al respecto, indicó que está en contra de la crianza con violencia, que en años anteriores era algo bastante común entre las familias, al ser la manera más sencilla se lograr el control de los hijos.

“A nosotros nos educaron personas de otras generaciones, nos golpeaban de niños o cosas así y estoy súper en contra. Me gustaría criar a mis hijos con mucho amor, con límites”, aseguró Gala Montes de cómo “podemos sanar mucho a través de tener un hijo”.