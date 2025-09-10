La séptima prueba por el liderato semanal en La Casa de los Famosos México 3 ha llamado la atención del público del reality show pues internautas afirman que hay cosas que no les cuadran sobre la competencia y el veredicto final. A estos reclamos en redes sociales se sumó Poncho de Nigris, tío de Aldo, quien competía contra El Guana.

En esta final se enfrentaron El Guana, Aldo de Nigris y Abelito; la prueba consistió en cabalgar 200 veces un caballo de madera y luego armar un rompecabezas en el menor tiempo posible.

Poncho de Nigris acusa fraude en prueba del líder; ganó Aldo, dice

“Aldo ya había ganado la prueba, la neta hubo mano negra. #LaCasaDeLosFamososMx Yo siempre la hacía de pedo jajaja aquí nadie habla ni dice nada. Pero bueno, la gente decide quien se va el domingo”, tuiteó Poncho de Nigris.

La molestia del influencer y empresario regio fue evidente, pero confía en que los seguidores de La Casa de los Famosos México 3 juzgará a cada participante y será justo a la hora de votar por quién debe permanecer en el programa.

Del mismo modo, algunos usuarios de X, antes Twitter, expresaron que El Guana hizo trampa mientras cabalgaba, pues tomaba impulso con los pies, pese a no estar permitido hacerlo, de acuerdo con las reglas que les comunicó La Jefa.

El rompecabezas de la prueba del líder fue otro punto que generó polémica. Los espectadores afirman que a Aldo se le ordenó acomodar los cubos en tono morado hacia él y los amarillos hacia la cámara, pero presuntamente El Guana acomodó las piezas mal y aun así ganó.

Algunos comentarios fueron:

“Los cuadros los quito Aldo porque no todos tenían el morado para su lado y a ‘El Guana’ igual con los cuadros mal ganó”

“La jefa no dejó de decirle a Aldo ‘los morados van hacia afuera’, ¡fraude!”

“El caballito (de Guana) se movía uno y el contador marca 3 más!!! Jajajajaja”

Todo raro con la prueba del líder , no se sorprendan si gana Guana 🙄#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/AXjhNST4eP — ClickBait Mx (@ClickBaitMex) September 10, 2025

Con el triunfo en la prueba de esta semana, El Guana no sólo obtuvo inmunidad frente a la nominación, sino que también consiguió el beneficio de la salvación, lo que le permitió elegir a Shiky como su acompañante para disfrutar juntos de la suite del líder.

El próximo viernes 12 de septiembre, El Guana se enfrentará a uno de los participantes en una nueva competencia que definirá quién tendrá el poder de rescatar a uno de los nominados de la eliminación.