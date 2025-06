Poncho de Nigris asegura que Lyn May le coqueteaba, pero la rechazó | VIDEO

Poncho de Nigris asegura que Lyn May le coqueteaba

Poncho de Nigris no se ha querido guardar nada en el reality de Secretos de Parejas. Ahora, reveló que hubo un momento en el que Lyn May quería salir con él, pero el actor se negó de manera rotunda a ello por un motivo muy importante.

Actualmente, Poncho de Nigris se encuentra casado con Marcela Mistral y han sido pocas las parejas que le conocimos ante de ella, como lo habría sido su supuesto romance con la icónica vedette, Irma Serrano. Al parecer, otra de las bailarinas exóticas, Lyn May, también llegó a buscar al famoso en varios momentos, pero sin éxito.

Poncho de Nigris revela lo que pasó cuando las extrabajdoras de su casa lo acusaron de malos tratos ı Foto: larazondemexico

Poncho de Nigris rechazó a Lyn May

Fue en una cena grupal con el resto de los participantes de Secretos de Parejas que el regiomontano habló de la vedette en medio de una conversación con Julián Gil sobre las experiencias más extrañas que han vivido en el medio artístico.

“Yo tuve mi historia con Lyn May”, aseguró Julián Gil, al mostrar una foto en la que dice que ella estaba tocando sus parte íntimas, lo que generó risas y sorpresa entre los presentes por la impactante confesión.

Sin embargo, Poncho exclamó: “Te voy a decir una cosa. Lyn May me tiró el pedo una infinidad de veces, pero estaba culeris*ma, estaba culeris*ma, te mamast*”, dijo De Nigris a Gil.

Por su parte, la esposa de Julián Gil, la conductora Valeria Marín, se unió a los comentarios en torno a Lyn May, dejando claro que a ella tampoco le gusta la apariencia de la icónica vedette:

Poncho de Nigris revela que Lyn May le tiraba la onda. 🫣🫣🫣 pic.twitter.com/8kHVYDNOIa — Chisme Jot (@ChismeJot) June 12, 2025

“A mí se me hace que Julián nació sin estómago, nada le da asco, ni Lyn May, ni Poncho. Nada más falta que me diga que los mandriles en Bali tienen lo suyo”, se burló.

A pesar de las fuertes críticas y burlas Julián Gil sostuvo que Lyn May tiene un cuerpo impresionante, aunque por su parte, Poncho de Nigris señaló que la mujer parece “una momia”, destacando que ese fue el motivo principal por el que nunca le hizo caso a la famosa.