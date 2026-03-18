Adrián Marcelo felicita a Poncho de Nigris por el éxito de Ring Royale: ‘Te respeto’

Adrián Marcelo felicita a Poncho de Nigris por el éxito de Ring Royale

Parece ser que Adrián Marcelo está tratando de limar asperezas con Poncho de Nigris después del gran éxito de Ring Royale, el evento de box de entretenimiento organizado por el empresario regiomontano.

Después de que Poncho de Nigris reiterara su deseo de enfrentarse sobre el ring con Adrián Marcelo en una futura edición, el comediante salió a dar un mensaje en el que celebró el esfuerzo de su contraparte, destacando sus valores familiares.

🟡 Poncho De Nigris reta para la próxima edición de Ring Royale a Adrián Marcelo y le ofrece 4 MILLONES. Y le advierte que en el segundo round quedará noqueado. #ponchodenigris #adrianmarcelo #monterrey #ringroyale #brunoferrer pic.twitter.com/Qp9thOOlTd — Bruno Ferrer (@SoyBrunoFerrer) March 17, 2026

“Lo voy a noquear. Te voy a dar 4 millones, próxima edición de Ring Royale”, aseguró recientemente el esposo de Marcela Mistral, que se encuentra muy interesado en que se lleva a cabo el enfrentamiento contra el famoso.

Adrián Marcelo felicita a Poncho de Nigris

Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el amigo de La Mole dedicó un breve pero profundo mensaje para el famoso: “Tener la piel gruesa en este negocio no es para todos”, comenzó.

“Cuando le ch*ngas y te levantas todos los días, aunque el viento esté en contra, las cosas tienden a funcionar”, señaló al hablar del proyecto de box que organizó el histrión.

Marcelo consideró admirable la forma en la que De Nigris ha buscado mejorar la calidad de vida de su familia: “Puedo criticar mil cosas tuyas y actitudes, pero jamás tus deseos de proveer y proteger a tu familia a través del trabajo honesto”, señaló.

Tener la piel gruesa en este negocio no es para todos. Cuando le chingas y te levantas todos los días, aunque el “viento esté en contra”, las cosas tienden a funcionar.



Puedo criticar mil cosas tuyas y actitudes, pero jamás tus deseos de proveer y proteger a tu familia a través… — adrián marcelo (@adrianm10) March 18, 2026

“Eso es lo que hace un REGIO ejemplar. No somos amigos, pero te respeto @_PonchoDeNigris y te felicito mucho por lo logrado el domingo. Enhorabuena", finalizó su breve mensaje que rápidamente llamó la atención del público.

Por su parte, Poncho de Nigris se encuentra enfocado en cerrar nuevas peleas para la segunda edición de Ring Royale en 2027. En ese sentido, parece ser que está buscando una pelea entre el comentarista David Faitelson con Cuauhtémoc Blanco.

“Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación Teleton. Avísame si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo”, escribió Faitelson, aunque el ex futbolista no ha reaccionado al reto de momento.

La vamos a cerrar. 😎👊🏻👑🥊 https://t.co/Dlr8fQtkId — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 18, 2026