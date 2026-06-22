¿Quiénes son y qué fue de Bruna y Waffle, hermanas del pato Merlín?

El pato Merlín es la nueva sensación de las redes sociales y del Mundial 2026, su fama lo llevó hasta la mañanera con la Presidenta Claudia Sheinbaum en donde su familia habló de sus cuidados y de sus hermanas patas que también fueron famosas.

Merlín es un pato que se volvió viral porque apareció en la Copa del Mundo 2026 portado su playera de la Selección Mexicana y sus zapatitos o calcetines.

La dueña de Merlín, Karla Ivette Gómez, compartió en la mañanera detalles del cuidado del famoso pato y señaló que su familia ya tiene experiencia en el cuidado de aves, pues anteriormente tuvieron dos patos, que también se hicieron famosos.

¿Quiénes son Bruna y Waffle, hermanas de Merlín?

El primer pato que tuvieron fue Bruna, la patita que se viralizó por andar con tenis en el Metro de CDMX y el segundo fue Waffle, la patita que vendía aguas.

En el febrero de 2020 una patita negra con blanco llamó la atención en el Metro de CDMX, pues caminaba usando unos tenis.

Bruna, la pata con tenis en el Metro de CDMX ı Foto: Redes sociales

La gente detenía a la familia para tomarse fotos con la patita llamada Bruna, en ese momento Karla Ivette Gómez ofreció varias entrevistas para hablar sobre su mascota.

Bruna viajaba en el Metro de CDMX porque la familia se la llevaba a trabajar para no dejarla sola en casa todo el día. La sacaban con sus calcetas y tenis que fueron hechos a la medida por un veterinario para evitar que el ave se lastimara sus patas con el pavimento.

La patita fue regalo de navidad para uno de los niños de la familia.

Por su parte, Waffle fue una patita muy famosa que en el 2023 se hizo viral porque vendía aguas en las calles del centro de la Ciudad de México. Todos los días salía a acompañar a sus dueños y traía su letrero para vender agua.

Esta patita era blanca con negro y era la más querida del hijo menor de la familia de Merlín.

Waffle, la patita que vendía aguas y hermana de Merlín ı Foto: Redes sociales

¿Qué fue de Bruna y Waffle?

De acuerdo con la información Bruna fue la mamá de Waffle, sin embargo, Waffle murió en el 2024, fue envenenada por una persona que le dio comida con veneno y la patita murió.

La familia estaba devastada porque, según lo contado por Karla en una entrevista, la gente preguntaba por la patita y hasta les hacían comentarios hirientes sugiriendo que ellos se la habían comido.

De Bruna no se sabe exactamente qué sucedió, pero la familia sigue cuidando a Merlín como un integrante más de familia, tan es así que Karla ya fue a registrar ante el IMPI la marca del patito mundialista, pues ella no quiere que se lucre con la imagen de su “hijo” pato.

Te puede interesar