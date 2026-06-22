‘Merlín’, pato que se volvió viral en Mundial, acude a Mañanera de Claudia Sheinbaum

La familia que cuida al pato acudió este lunes a Palacio Nacional.

El pato “Merlín” llegó a la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum con sus dueños Karla y sus hijos.

Al iniciar la conferencia, Claudia Sheinbaum llegó acompañada de la mujer, sus hijos y la mascota.

Claudia Sheinbaum afirmó que los recibe por un tema de humanismo y que “Merlín” se ha convertido en la mascota del Mundial.

“Ya todos saben que Merlín se volvió prácticamente la mascota del Mundial y como somos nosotros es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quiénes son, su problemática y obviamente el vínculo que establecemos es humanista”, dijo Sheinbaum.

“Entonces, Karla nos ha platicado distintos temas de la vida que llevan y les vamos a ayudar a que esta fama que han adquirido a través de nosotros se traduzca en mejora en su calidad de vida siempre”.

Conferencia en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

“Lo que es increíble es cómo muchas familias mexicanas siempre salen adelante de manera honesta, trabajando duro y lo que hay que hacer es ayudar”.

Karla explicó que ella es comerciante y sus hijos le ayudan en la venta, además de ir a la escuela.

Agregó que registrarán la marca del pato “Merlín” ante el IMPI.

Te puede interesar





- Mundial 2026: Conoce al Pato Merlín, la mascota que vuelve locos a todos en la Ciudad de México

- CSP inaugura en BC Central Eléctrica de Ciclo Combinado

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR