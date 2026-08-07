EU agudiza revisión de redes sociales por visas

UN AGENTE del ICE, en un puesto de control del Aeropuerto de Pittsburgh, en marzo

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos por motivos de negocios al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrentarán un nuevo filtro migratorio: la revisión obligatoria de sus redes sociales.

De acuerdo con un memorando interno del Departamento de Estado estadounidense, obtenido por el medio Daily Signal, la administración del Presidente Donald Trump extenderá esta medida a nuevos grupos de solicitantes de visas, incluidos periodistas extranjeros y ciudadanos de México y Canadá, así como a sus familiares dependientes.

El Dato: La autoridad solicita que los aspirantes a una visa brinden los identificadores de las redes sociales incluidas en un formulario que hayan utilizado durante los últimos 5 años.

El documento señala que las autoridades utilizarán todas las fuentes de información disponibles para determinar si los solicitantes representan un riesgo para la seguridad nacional o el orden público, por lo que se recomienda que las cuentas personales permanezcan configuradas como “públicas” o “abiertas”.

La medida podría afectar a miles de profesionistas, empresarios, académicos y representantes del sector privado mexicano que cruzan la frontera con regularidad para asistir a reuniones de trabajo, participar en proyectos binacionales o desarrollar actividades comerciales vinculadas con el T-MEC.

20 redes sociales aparecen en la lista de revisión para la visa

El endurecimiento de las revisiones se suma a las restricciones anunciadas en junio pasado para los estudiantes extranjeros, a quienes se les solicitó permitir el acceso a sus perfiles digitales como parte del proceso de evaluación de sus solicitudes de visa.

La política ya se encuentra en vigor para diplomáticos, trabajadores temporales, participantes en programas de intercambio, ministros religiosos, así como para testigos e informantes.

Las nuevas disposiciones se suman a otras medidas impulsadas por la administración de Trump y que han tenido repercusiones directas para la comunidad mexicana.

Entre ellas se encuentran los decretos destinados a limitar la obtención de la ciudadanía estadounidense para los hijos de personas que ingresan al país mediante el llamado “turismo de maternidad”.

Asimismo, las autoridades sanitarias endurecieron las medidas para el traslado de mascotas entre ambos países, ya que algunos propietarios deberán acreditar, mediante certificados veterinarios, que sus animales están libres del gusano barrenador.

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FGR