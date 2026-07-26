Flor Vigna, actriz y cantante argentina, se ha convertido en una de las figuras más comentadas en los últimos días pues se anunció su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026. La también bailarina es recordada por su participación en la pelea contra Alana Flores en abril de este año, en Supernova Génesis.
Su carisma y trayectoria en la televisión y la música la convierten una figura muy querida por el público de su país, pero en los siguientes meses buscará conquistar a los mexicanos y permanecer en el reality show.
Además de su talento, su preparación física y estatura han sido tema de conversación; descubre cuánto mide Flor Vigna.
Mariana Ochoa filtra su entrada a La Casa de los Famosos México 2026 | VIDEO
¿Cuánto mide Flor Vigna? Esta es la estatura de la habitante de LCDLF México 2026
Flor Vigna mide 1.68 metros y pesa 60 kilogramos. Estas medidas fueron confirmadas durante su enfrentamiento con la influencer mexicana Alana Flores, quien mide 1.56 metros y pesa 56 kilos.
La disciplina en el baile y el entrenamiento de combate en el box amateur de la famosa argentina la han ayudado a destacar tanto en escenarios artísticos como en competencias físicas, igual que en Supernova Génesis 2026, en abril de este año, donde resultó ganadora.
Que Flor Vigna haya participado en esta competencia no es casualidad, la cantante debutó en televisión a los 20 años, cuando participó en el programa Combate. Se trata de un reality show en el que se enfrentaban dos equipos de jóvenes y competían en pruebas físicas.
El público eligió a la intérprete como campeona absoluta de las temporadas 3, 4 y 5, todas en 2015. Además, su formación en el baile la mantiene en constante entrenamiento físico.
A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 5.6 millones de seguidores, Flor Vigna suele compartir sus rutinas de gimnasio y de alimentación, siempre promoviendo una vida fitness, pero sin satanizar los alimentos.
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