Flor Vigna, actriz y cantante argentina, se ha convertido en una de las figuras más comentadas en los últimos días pues se anunció su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026. La también bailarina es recordada por su participación en la pelea contra Alana Flores en abril de este año, en Supernova Génesis.

Su carisma y trayectoria en la televisión y la música la convierten una figura muy querida por el público de su país, pero en los siguientes meses buscará conquistar a los mexicanos y permanecer en el reality show.

Además de su talento, su preparación física y estatura han sido tema de conversación; descubre cuánto mide Flor Vigna.

¿Cuánto mide Flor Vigna? Esta es la estatura de la habitante de LCDLF México 2026

Flor Vigna mide 1.68 metros y pesa 60 kilogramos. Estas medidas fueron confirmadas durante su enfrentamiento con la influencer mexicana Alana Flores, quien mide 1.56 metros y pesa 56 kilos.

La disciplina en el baile y el entrenamiento de combate en el box amateur de la famosa argentina la han ayudado a destacar tanto en escenarios artísticos como en competencias físicas, igual que en Supernova Génesis 2026, en abril de este año, donde resultó ganadora.

Flor Vigna ı Foto: Redes sociales

Que Flor Vigna haya participado en esta competencia no es casualidad, la cantante debutó en televisión a los 20 años, cuando participó en el programa Combate. Se trata de un reality show en el que se enfrentaban dos equipos de jóvenes y competían en pruebas físicas.

El público eligió a la intérprete como campeona absoluta de las temporadas 3, 4 y 5, todas en 2015. Además, su formación en el baile la mantiene en constante entrenamiento físico.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 5.6 millones de seguidores, Flor Vigna suele compartir sus rutinas de gimnasio y de alimentación, siempre promoviendo una vida fitness, pero sin satanizar los alimentos.

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